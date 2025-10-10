Si vas a Disney, ten mucho cuidado con estas atracciones: hay gente que ha muerto allí

Disney es sinónimo de diversión, pero incluso los parques más seguros pueden presentar imprevistos en sus famosas atracciones. Recientemente, una persona de la tercera edad sufrió un episodio médico tras subir a la Haunted Mansion Holiday en el Disneyland Resort, ubicado en Anaheim, California.

Aunque la atracción no presentó fallas, este hecho resalta la importancia de conocer las restricciones de cada juego y seguir al pie de la letra las indicaciones del personal. Entérate aquí de todos los detalles.

¿Qué pasó en la Haunted Mansion Holiday de Disney?

El 6 de octubre de 2025, una mujer de 60 años abordó la Haunted Mansion Holiday en Disneyland, California. Según Matt Sutter, portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, el personal del parque le proporcionó primeros auxilios hasta que llegaron los paramédicos. Lamentablemente, la mujer falleció en un hospital cercano.

Disneyland Entre las atracciones más famosas de Disney está la Haunted Mansion Holiday

Aunque la atracción funcionaba correctamente, este hecho subraya la importancia de tener en cuenta la propia condición física antes de entrar o subir a cualquier juego. La Haunted Mansion Holiday, abierta desde 1969, es conocida por su recorrido temático y ambiente espeluznante, pero suave para la mayoría de los visitantes.

Otros incidentes en atracciones de Disneyland

Aunque la tragedia reciente ocurrió en la Casa Embrujada, Disneyland ha tenido otros accidentes a lo largo de los años.

En Space Mountain, por ejemplo, algunas personas con problemas de corazón han sufrido complicaciones durante el recorrido intenso en la oscuridad. La atracción en sí no presentaba fallas técnicas; fueron situaciones médicas particulares.

De acuerdo a información de Los Ángeles Times, en Big Thunder Mountain Railroad, en 2003, un joven de 22 años perdió la vida tras un descarrilamiento. La investigación señaló que fue un error de mantenimiento y no un defecto de la montaña rusa.

Otro caso ocurrió en Matterhorn Bobsleds, cuando una mujer fue expulsada de su trineo y falleció. El accidente se debió a que su cinturón de seguridad no estaba correctamente abrochado.

¿Existen otras atracciones de Disney donde hay que ser más cuidadosos?

Disneyland y Disney World cuentan con juegos más intensos, como montañas rusas y simuladores que pueden generar movimientos bruscos. Por eso, personas con problemas de salud, movilidad o cardíacos deberían considerar estas advertencias.

Los avisos de seguridad del parque lo subrayan claramente para ayudar a prevenir accidentes y a garantizar que la experiencia sea divertida y segura. De acuerdo a The New York Times, el personal siempre puede aclarar dudas sobre restricciones o condiciones especiales.

Disney Press Room Las atracciones de Disney generalmente no provocan terror entre los visitantes

Consejos prácticos para visitar Disneyland sin riesgos

Disneyland revisa constantemente sus atracciones, capacita al personal y mantiene protocolos estrictos de seguridad para que los visitantes disfruten sin sobresaltos; sin embargo, no está de más tomar estas precauciones:

