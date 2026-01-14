Conoce los principales riesgos de tomar medicamentos caducados, según expertos

Mucho se ha hablado respecto a las deficiencias y desventajas que sugiere la automedicación, una situación que ha ganado popularidad entre las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son los principales riesgos de consumir medicamentos caducados? Si es así, esta información es para ti.

Se ha vuelto común que en la mayoría de los hogares las personas cuenten con un kit de emergencia en donde existan medicamentos para distintos dolores como la cabeza, la garganta o el malestar en general; sin embargo, son pocas las personas que se toman el tiempo de analizar si estas pastillas o jarabes ya están caducados.

¿Qué pasa con mi cuerpo si consumo medicamentos caducados?

De acuerdo con información del portal Sigre, Medicamento y Medio Ambiente, el consumo de medicamentos caducados puede generar problemas importantes en nuestro cuerpo y organismo en general, por lo que, en principio, se recomienda analizar cada uno de los jarabes y pastillas que tenemos en nuestro hogar.

Te puede interesar: ¿Qué medicamentos puedes tomar si tienes Covid-19?

@dr.patricio_ochoa ¿De verdad un medicamento caduco te va a “hacer daño”? Spoiler: no funciona como la comida echada a perder. La fecha de caducidad no significa que el medicamento se vuelva tóxico ese día, sino que hasta esa fecha el fabricante garantiza su potencia, estabilidad y calidad, siempre que haya estado bien almacenado. Con el tiempo, lo más común es que el fármaco pierda potencia, no que se vuelva peligroso. Por eso, si te tomas un paracetamol caduco, el mayor problema suele ser que no te quite el dolor, no que te mande directo a urgencias. Ahora, ojo aquí: que algunos estudios hayan encontrado que muchos medicamentos sólidos (tabletas y cápsulas) pueden seguir siendo estables meses o incluso años después no significa que debas tomarlos. En casa no sabemos si estuvieron expuestos a calor, humedad, luz o si ya estaban abiertos… y ahí todo cambia. Además, hay medicamentos con los que no se juega: insulina, epinefrina, nitroglicerina, antibióticos líquidos o fármacos de emergencia. Si esos caducaron, se tiran. Así que sí, probablemente ese paracetamol del 2003 no te haga daño… pero tampoco te va a hacer nada. Si quieren saber mas de este tema vayan a checar el perfil de @Monalimentos ♬ original sound - Dr. Duck

Un medicamento caducado pierde la eficacia de su antibiótico, por lo que no genera el efecto que esperamos de él. Aunado a ello, existe el riesgo de posibles apariciones o, bien, reacciones adversas en el cuerpo debido a la degradación de estos productos, mismos que pueden generar cierta preocupación en el paciente.

Si cuentas con medicamentos caducados en tu hogar, resulta fundamental que no los arrojes por la basura o el drenaje, pues estos pueden contaminar el medio ambiente. Ante ello, lo más recomendable es consultar con un experto en salud para saber qué hacer con estos productos que ya no funcionan adecuadamente.

¿En dónde se observa la fecha de caducidad de los medicamentos?

Normalmente, la fecha de caducidad de los medicamentos se muestra en el envase de estos a través un símbolo de reloj de arena o, bien, bajo el formato mes y año mediante las siglas MM/AA, mismas que indican la fecha límite en la que este producto se puede consumir para evitar complicaciones a corto y mediano plazo.