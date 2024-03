Los medicamentos que no son recomendados para diabéticos

La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en México, específicamente es un trastorno en donde el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la puede usar adecuadamente. Por lo tanto, requiere un tratamiento adecuado que involucre una buena alimentación y medicina para evitar que empeore la condición. Pero, ¿cuáles son los medicamentos no recomendados para diabéticos?

Según el Servicio de Información sobre Discapacidad de la Universidad de Salamanca, los medicamentos no recomendados para diabéticos son los antihipertensivos, el paracetamol y otros fármacos recetados para aliviar el dolor y la fiebre que contienen cafeína, ácido ascórbico, acetilsalicílico y corticoides como los antibióticos, las quinolonas y aquellos que son parte del del SIDA.

¿Por qué son los medicamentos no recomendados para diabéticos?

Los mencionados anteriormente son los medicamentos no recomendados para diabéticos porque afectan los niveles de glucosa en sangre, es decir, se convierten en un riesgo para la salud de las personas que padecen la enfermedad. En este sentido, los antihipertensivos pueden causar hipoglucemia y los corticoides pueden elevar los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, hay que destacar que los medicamentos no recomendados para diabéticos no son algo absoluto debido a que cada paciente reacciona de forma distinta a los fármacos. Por esto mismo es crucial que las personas con diabetes vayan con su médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

Así, el especialista podrá evaluar el caso de cada paciente y recetar los medicamentos más adecuados para su condición. No obstante, los diabéticos tienen que informar sobre su enfermedad al médico antes de tomar cualquier medicamento, incluso los de venta libre. Esto con la intención de garantizar la seguridad y la efectividad del tratamiento.

