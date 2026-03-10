Conoce el mejor ritual para atraer amor y dinero en la Luna Nueva, según el Feng Shui

El 2026 se caracteriza por tener un sinfín de fenómenos astronómicos y uno de ellos guarda estrecha relación con la Luna Nueva, un evento en donde las energías se pueden alinear a tu favor. Ante esta situación, si eres amante del Feng Shui entonces debes conocer un ritual que te ayudará a atraer tanto el amor como el dinero.

Después de haber superado los primeros dos meses del año, algunas personas continúan buscando desesperadamente cierta estabilidad económica y, a su vez, una persona con la que puedan compartir su día a día. Ante esta situación, el Feng Shui explica que existe un ritual que, gracias a su relación con la Luna Nueva, te puede ayudar a sobresalir.

Feng Shui: ¿Cuál es el ritual de Luna Nueva para el amor y el dinero?

Expertos en el Feng Shui mencionan que la Luna Nueva puede guardar consigo un significado relacionado a los cambios, la purificación, la renovación y los comienzos. Ante esta situación, luce fundamental que aproveches su poder y energía si lo que quieres es cambiar un poco tu presente, sobre todo en cuanto al dinero y amor se refiere.

Para realizar este ritual necesitas que todos los recipientes de sal que tienes en tu hogar se renueven por completo, pues la sal deberá estar disuelta en un envase lleno de agua misma que, posteriormente, tendrás que usar para limpiar tu casa. Para ello, deberás poner un cuenco azul en la encimera de tu cocina, pues es aquí en donde pasa la mayor cantidad de personas.

Además, existe otro ritual para el amor que puedes hacer la noche de Luna Nueva, mismo en donde deberás prender tres varitas de incienso rosa mientras las sostienes con la mano para, posteriormente, recorrer las habitaciones de la casa y hacer tres círculos hacia la izquierda al momento de entrar a algún dormitorio. Al final, las varitas tendrán que consumirse en la sala de estar.

¿Qué es la Luna Nueva y cuándo será la próxima del año?

La Luna Nueva no es más que la fase lunar en la que el satélite natural de la Tierra se encuentra entre esta y el Sol. Dicha situación, misma que se presentará el próximo jueves 19 de marzo del 2026, ayuda a que su cara iluminada quede totalmente oculta, lo cual permite que luzca invisible desde el lugar en donde vivimos.