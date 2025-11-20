¿La ropa realmente protege a tu perro de las bajas temperaturas?

Durante esta temporada de frío, son muchas las personas que se han cuestionado si las mascotas tienen lo necesario para poder sobrellevar estos climas de bajas temperaturas. Cabe mencionar que, tanto los perros como los gatos, tienen a pasar por algunas complicaciones durante la temporada de otoño e invierno.

¿Los perros necesitan ropa para cubrirse del frío?

Una de las principales preguntas, es si los perros necesitan ropa para enfrentar el frío, Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, respondió a estos cuestionamientos en una entrevista para UNAM Global.

La experta en la materia, aseguró que el pelaje de las mascotas actúa como primera capa para enfrentar al frío, ya que les ayuda a mantener su calor corporal por mucho más tiempo, aunque también funciona como un aislante.

Por tal razón, la experta en la materia, mencionó que es indispensable que los dueños mantengan de la mejor manera el pelaje de sus mascotas, y no solo por cuestiones de higiene, también porque esto es utilizado como protección ante el frío.

Aunque, existen algunas razas que no cuentan con un pelaje adecuado para poder resistir el frío, es decir que tienen el pelo corto, escasa grasa corporal o razas desnudas, como el Xoloitzcuintle.

En estos casos, es muy recomendable utilizar un abrigo, el cual debe contar con las indicaciones adecuadas, pues deberá de ajustarse al cuerpo de la mascota, pero sin apretar y que no genere lesiones en su piel. Es recomendable que se tenga mucho cuidado a la hora de elección de la prenda, pues esta no debe de llevar elementos desprendibles como botones para la protección del animal.

Los expertos han asegurado que se debe de buscar ropa funcional, que no limite el movimiento y no genere incomodidad. Es indispensable que si una persona desea vestir a su mascota, cuide antes de la estética, la comodidad y salud de su mascota.

