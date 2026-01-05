El video de Ángela Aguilar que se hizo viral por ser ignorada

Ángela Aguilar no deja de convertirse en noticia en este último tiempo y no precisamente por su talento y lo que ofrece sobre el escenario. Es que la artista mexicana se ha convertido en blanco de críticas desde hace poco más de un año cuando inició su elación con Christian Nodal .

Este fin de semana, una vez más las miradas apuntaron a Ángela Aguilar, pero en redes sociales. Esto se debe a que aparecieron videos que la muestran siendo ignorada por el público a la salida de la Charreada Juchipila, en Zacatecas. La euforia de los presentes se centró en Nodal y Pepe Aguilar.

¿Ángela Aguilar fue ignorada en Zacatecas?

Los exponentes del regional mexicano Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal acapararon toda la atención al asistir como espectadores a la Charreada Juchipila. Allí, no solo saludaron a los demás asistentes sino que tuvieron la oportunidad de cantarles en vivo desde las gradas.

Sin embargo, cuando la dinastía Aguilar decidió retirarse afuera los esperaba gran parte del público con el fin de pedirles autógrafos y fotografiarlos. Algunos videos difundidos en redes sociales muestran la euforia de los presentes hacia Nodal y Pepe Aguilar, pero algo muy distinto con Ángela Aguilar, por lo que los internautas afirman que fue ignorada.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar?

Mientras los presentes saludaban a Christian Nodal y su suegro, al menos lo que se observa en uno de los videos, Ángela Aguilar caminó directamente hacia su automóvil sin perder la sonrisa. Su esposo y su padre se demoraron con los fanáticos mientras ella se refugió en el rodado.

En las redes sociales, los internautas indican que Ángela Aguilar fue ignorada por el público en Zacatecas, mientras otros indican que solo fue un fragmento de lo sucedido y que la artista también recibió el afecto de los presentes. De todos modos, las críticas hacia la “princesa del regional mexicano” no han disminuido y este episodio puede sumarse a lo que está recibiendo desde hace más de un año.

