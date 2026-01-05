El Pueblo Mágico de Morelos que tiene los mejores lugares para comer rico y barato, según la IA

Si te gusta Valle de Bravo, Tepoztlán y otros Pueblos Mágicos con comida rica y barata , entonces te encantará conocer Tlayacapan, un pueblito escondido del estado de Morelos que lo tiene todo para competir con los grandes.

Sus costumbres, tradiciones de origen olmeca y su naturaleza son solo algunos de los atractivos de este rinconcito mágico. Según la Inteligencia Artificial (IA), es un lugar perfecto para pasear un fin de semana, sobre todo si buscas los mejores lugares para comer rico y barato.

Uno de los mejores lugares para comer en Tlayacapan es el mercado municipal.|(ESPECIAL/Google Maps)

Dónde comer en Tlayacapan, el Pueblo Mágico de Morelos

Para comer delicioso y a la segura, en Tlayacapan hay varias opciones para todos los gustos. Si lo que buscas es algo tradicional y auténtico , debes visitar los restaurantes locales que no manejan precios inflados. Ahí puedes disfrutar varios platillos por menos de 120 pesos, como:

Gorditas

Tlacoyos

Cecina

Mole rojo

Barbacoa

Tamales

Otra buena opción es el mercado municipal o las fondas familiares que encontrarás en las calles del pueblo. Y si aún te queda hambre, no olvides probar el pan y los dulces típicos.

Qué hacer en el Pueblo Mágico de Tlayacapan, además de comer rico

Si quieres aprovechar tu visita al Pueblo Mágico de Tlayacapan, la Secretaría de Turismo (SECTUR) del estado de Morelos recomienda visitar el Exconvento de San Juan Bautista, el Museo del Chinelo, conocer las artesanías de barro y, por supuesto, realizar caminatas hacia los miradores para apreciar la naturaleza y tomarte una linda foto.

Conoce el Pueblo Mágico de Tlayacapan, Morelos.|(ESPECIAL/Google Maps)

Cómo es el clima en Tlayacapan, Pueblo Mágico

El clima en Tlayacapan es muy agradable. En invierno, por ejemplo, se mantiene con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C, según Meteored. Aunque las tardes son ideales para caminar, por las noches pueden presentarse vientos fríos, por lo que se recomienda llevar ropa cómoda y un suéter para no pasar frío.