Muere influencer haciendo un reto en vivo: VIDEO

El mundo de los internautas no sale de la conmoción al confirmarse la muerte de un reconocido streamer español. Se trata de Sergio Jiménez , más conocido como Sancho o Sssanchopanza, que murió en medio de una transmisión en vivo de un reto que involucraba drogas y alcohol.

No es la primera vez que las plataformas digitales y sus usuarios son testigos en vivo de una muerte. Todo lo que ocurre en las redes sociales y sitios en donde influencers, streamers y creadores de contenido adquieren fama es compartido por miles y miles de internautas que lo convierten en viral.

¿Quién era y cómo murió el streamer Sergio Jiménez?

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades españolas y por el influencer Sergio Pérez, amigo de la víctima, Sancho se encontraba ofreciendo una videollamada a un grupo cerrado y privado denominado “Los Diplomáticos”. En este, los miembros del grupo donaban dinero para que el streamer cumpliera con ciertos retos.

Simón Pérez confirma la muerte de Sancho pic.twitter.com/mU4gCrj0Wc — Pablo Xtrm (@PabloXtrm) January 1, 2026

“Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos”, fue lo que comentó Pérez en relación al posible causante de la muerte de Sergio Jiménez. Todo indica que el consumo de droga, sumado al alcohol, habría llevado al desenlace fatal del reto que era transmitido en vivo.

¿Cómo avanza la investigación sobre la muerte del streamer Sergio Jiménez?

“Yo ya le dije veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, remarcó Pérez y añadió que el hermano del streamer fallecido le dijo “algo de una botella de whisky. Que llegó la poli y que escucharon por el ordenador que alguien aún decía si se había bebido toda la botella”.

Ahora, la Policía española investiga lo sucedido e intenta determinar las causas del deceso de Sergio Jiménez. Además, los pesquisas buscan determinar responsabilidades en torno al hecho y es por eso que la lupa pesa sobre los integrantes del grupo que participaban de la transmisión en vivo y, sobre todo, de quienes le donaban dinero al streamer para cumplir con los retos.