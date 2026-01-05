Esta es la razón por la que el acitrón está prohibido en la Rosca de Reyes

Tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Día de Reyes es la fecha que se impone en el calendario 2026 recientemente iniciado y que despierta nuevamente sentimientos positivos, principalmente en los más pequeños. A los obsequios también se le suma la gastronomía por un platillo muy tradicional.

La Rosca de Reyes tomará el protagonismo en la mesa de los mexicanos y es que se trata de un postre que en muchos hogares se elabora artesanalmente, mientras que otros optan por comprarlo en establecimientos del rubro. Al respecto, cobra importancia recordar que el acitrón es uno de los ingredientes que está prohibido y conocer el por qué es necesario.

¿Qué es la Rosca de Reyes?

La Rosca de Reyes, de acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), es mucho más que un pan dulce; es una de las tradiciones más queridas en México y otros países hispanos para cerrar las festividades navideñas.

La aplicación Gemini afirma que cada elemento de la rosca tiene un simbolismo religioso y cultural:



La Forma Circular u Ovalada: Representa el amor infinito de Dios, que no tiene principio ni fin. También se asocia con las coronas de los Reyes Magos.

Las Frutas Cristalizadas: Simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de Melchor, Gaspar y Baltazar. Tradicionalmente se usa ate, higos y cerezas.

El Muñequito Escondido: Representa al Niño Jesús, quien tuvo que ser escondido por María y José para protegerlo del Rey Herodes.

¿Por qué está prohibido el acitrón en la Rosca de Reyes?

Para quienes deciden preparar la Rosca de Reyes de manera casera, pueden encontrar en Internet muchísimas recetas y variantes de este platillo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque uno de los ingredientes que durante décadas se empleaba fue prohibido, el acitrón.

El acitrón se obtiene a partir de la biznaga burra, un cactus muy conocido en México y que, ante la gran explotación que hubo de este, autoridades ambientales tomaron cartas en el asunto. Así fue como se prohibió la extracción, comercialización y uso del acitrón con fines alimenticios, incluyendo a este producto en la lista de especies naturales protegidas.

En la Rosca de Reyes, el acitrón ya encontró sustitutos y es que muchas recetas indican que se pueden emplear frutas cristalizadas o frutos secos. Además, algunos prefieren crear un sustituto casero del acitrón, en torno a textura y dulzura, a partir de cáscaras de toronja o sandía.