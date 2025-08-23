Saturno perdería sus anillos en este tiempo; el reloj cósmico avanza

El universo podría perder uno de sus espectáculos más impresionantes: los anillos de Saturno. Un estudio publicado en la revista Icarus reveló que estas estructuras compuestas de hielo y roca están desapareciendo a un ritmo mucho mayor de lo que se pensaba.

Los astrónomos calculan que, en un lapso de entre 100 y 300 millones de años, el planeta gigante quedará desnudo de su principal característica. Aunque esa cifra pueda sonar lejana, en términos cósmicos representa apenas un instante, considerando que el sistema solar ha existido por más de 4,500 millones de años.

Calcetines, malos olores... ¿y qué más? ¿Qué situaciones ‘apagan el fuego’? ¡Checa lo que le contaron a Vanessa Claudio! TV Azteca [VIDEO] En el Consultorio Extremo de Vanessa Claudio, los conductores de Al Extremo confesaron qué situaciones les ‘apagan el fuego’. ¡Imperdible lo de Alex Garza!

La “lluvia de anillos” que acelera el proceso

La causa detrás de esta desaparición se conoce como ring rain. Se trata de partículas cargadas eléctricamente que, arrastradas por el potente campo magnético de Saturno, caen directamente sobre su atmósfera. La NASA estima que este fenómeno equivale a perder miles de litros de agua cada segundo.

El científico James O’Donoghue, líder de la investigación, explica la magnitud con una metáfora sorprendente: “Es como llenar una piscina olímpica cada media hora con material de los anillos que cae hacia Saturno”. A este proceso se suman los impactos de micrometeoritos, que desgastan y empujan aún más partículas hacia el planeta.

Cassini y la cuenta regresiva

La misión Cassini (2004-2017) fue crucial para entender este fenómeno. Sus mediciones confirmaron que los anillos no solo son relativamente jóvenes, sino también frágiles y efímeros. Los estudios concluyen que, aunque su final esté a millones de años de distancia, en la escala universal Saturno ya inició la cuenta regresiva para perder su sello más icónico.

El hallazgo no solo transforma nuestra percepción del planeta, sino que también recuerda lo efímero de los paisajes cósmicos, incluso aquellos que parecen eternos. Más allá de la ciencia, la posible desaparición de los anillos de Saturno invita a reflexionar sobre lo transitorio incluso en el universo. Lo que hoy contemplamos como eterno espectáculo astronómico podría ser solo una etapa en la vida de un planeta gigante, recordándonos que la belleza cósmica también está sujeta al paso del tiempo