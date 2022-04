VIDEO: Los anillos de Saturno están desapareciendo.

De todos los planetas que existen en nuestro sistema solar, Saturno podría considerarse como el más bonito de todos gracias a sus múltiples anillos de material helado y roca que están compuestos por particular extremadamente pequeñas que no son perceptibles a simple vista para el ojo humano; sin embargo, dotan a este planeta de una belleza impresionante.

¡Checa las predicciones que tiene Padme Vidente!

Cabe recordar que, Saturno no es el único planeta con anillos, no obstante, sí son los únicos que se pueden observar desde la Tierra, ya que Júpiter, Urano y Neptuno también tienen, pero no son perceptibles.

Los anillos que rodean a Saturno tienen de ancho cerca de 400 mil kilómetros (aproximadamente la distancia entre la Tierra y la Luna). Desafortunadamente los anillos no representan una característica permanente, ya que poco a poco están desapareciendo, por lo que dentro de 300 millones de años habrán desaparecido completamente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), reveló recientemente que los anillos de Saturno están desapareciendo más rápido de lo pensado, a partir de observaciones de las sondas espaciales Voyager 1 y 2 realizadas hace décadas.

Te podría interesar: Eclipse Total de Sol en México: Esto es todo lo que debes saber.

Los anillos de Saturno están desapareciendo

¿Por qué desaparecen los anillos de Saturno?

De acuerdo con la NASA, los anillos están siendo atraídos hacia Saturno por la gravedad bajo la influencia del campo magnético del planeta. La nave espacial Cassino, que llegó a Saturno en 2004, descubrió que gran parte del material del que está compuesto el anillo E de Saturno, era resultado de chorros de agua que emergían de la luna Encélado.

Por ello, las partículas del anillo están atrapadas en una suerte de equilibrio entre la atracción de la gravedad y su velocidad orbital: la gravedad las atrae al planeta y la velocidad orbital intenta arrojarlas al espacio.

Sin embargo, los anillos están desapareciendo debido a la electrificación del material polvoriento, lo cual resulta por la perturbación de los micrometeoritos y la radiación ultravioleta del Sol. Una vez que se electrifican las partículas, se alinean con las líneas del campo magnético de Saturno; en algunas partes de los anillos, una vez cargados, el equilibrio de fuerzas sobre estas pequeñas partículas cambia de manera drástica; se acercan mucho a la parte superior de la atmósfera de Saturno y la gravedad de dicho planeta las atrae hacia las nubes del mismo, donde posteriormente se evaporan.

“Estimamos que esta “lluvia de anillos” drena de una cantidad de productos de agua que podrían llenar una piscina olímpica de los anillos de Saturno en media hora”, declaró James O’Donoghue del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland.

“Solo con esto, todo el sistema de anillos desaparecerá en 300 millones de años, pero añádele a esto el material del anillo medido por la nave espacial Cassini detectado cayendo en el Ecuador de Saturno, y los anillos tendría menos de 100 millones de años de vida. Esto es relativamente corto, en comparación con la edad de Saturno de más de 4 mil millones de años”.