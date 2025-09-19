Saturno se verá de manera plena en septiembre: ¿qué días observar a este planeta en México?

Una de las actividades que se volvió muy popular en redes sociales, tiene que ver con el interés por las situaciones astronómicas. Siempre que se avecinan espectáculos nocturnos en el cielo, la información para los interesados se vuelve abundante. Por ello, te indicamos cómo disfrutar de Saturno en plenitud desde el próximo 21 de septiembre del 2025. Así se verá el planeta favorito de muchos.

¿Por qué se verá bien Saturno en septiembre?

El movimiento de los astros es algo que las personas están aprendiendo a disfrutar en demasía. Hoy que la tecnología permite acudir a estas oportunidades de manera mucho más agradables, se volvió un gusto que todos pueden darse. Y es que para septiembre, Saturno, la Tierra y el Sol se alinearán para formar el fenómeno llamado oposición.

Esta alineación se concretará con la Tierra justo en el medio del astro rey y el planeta de los anillos. Esto permite que Saturno se vea más grande y luminoso en el cielo nocturno. Además, esta situación estará visible desde el anochecer hasta el amanecer.

¿Cómo y dónde ver a Saturno en México?

Como siempre, la primera recomendación es alejarse de la contaminación lumínica. Si esto no se atiende, será muy difícil ver este fenómeno que se presentará desde el 21 de septiembre. Allí el planeta en cuestión recorrerá el cielo desde el horizonte y se desplazará hacia el oeste. El punto más claro se concretará a la medianoche.