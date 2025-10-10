Adiós Piqué: Shakira ya tendría nuevo galán y estas son las fuentes que lo confirmarían

Shakira podría estar dándole una nueva oportunidad al amor tras su mediática separación de Gerard Piqué. Así como lo lees: la cantante colombiana habría comenzado a salir con alguien que ya conquistó su corazón, según reveló la youtuber, Adri Toval.

En los últimos meses, la barranquillera ha sido vinculada con distintos nombres del espectáculo, pero esta vez las versiones apuntan a una persona que no forma parte de su pasado amoroso. ¿De quién se trata?

¿Qué se sabe sobre el presunto nuevo novio de Shakira?

Adriana Toval aseguró que Shakira está saliendo con alguien especial, aunque sin revelar la identidad del misterioso hombre.

Esta versión ha cobrado fuerza entre los seguidores de la artista, quienes notaron un cambio en su actitud: más sonriente y relajada durante sus apariciones públicas. La intérprete de ‘TQG’ ha sido vista en eventos sociales en Miami y Nueva York, donde actualmente divide su tiempo entre la familia y nuevos proyectos musicales.

Instagram/Adri_toval ¿Shakira podría tener un nuevo amor? Esto es lo que sabemos

¿Qué dicen otras fuentes sobre la vida amorosa de Shakira?

El sitio español El Nacional de Cataluña coincidió en que Shakira ha decidido “cerrar el ciclo” con Piqué y enfocarse en una nueva etapa personal. Según sus fuentes cercanas, la artista estaría priorizando relaciones que no pertenezcan al entorno del futbolista.

Por su parte, el medio La Vanguardia recordó que la colombiana lleva meses instalada definitivamente en Miami, donde ha sido vista en reuniones con empresarios, artistas y productores. Aunque ninguno de ellos ha sido confirmado como su nueva pareja, todo apunta a que Shakira está abierta al amor nuevamente.

Y mientras algunos fans aún especulan con un posible acercamiento a Antonio de la Rúa, su expareja de los años 2000, Toval insistió en que esa reconciliación está “totalmente descartada”.

¿Cómo ha sido el proceso personal de Shakira tras su separación de Piqué?

Desde su ruptura con Gerard Piqué en 2022, Shakira ha pasado por una profunda transformación personal. En entrevistas recientes con medios como Billboard y Elle, la cantante reconoció que la música se convirtió en su refugio y que cada canción fue una forma de sanar.

Con éxitos como Monotonía y Acróstico, logró conectar con millones de mujeres que atravesaron rupturas similares. “No hay un manual para reconstruirse, pero hay que hacerlo con amor propio”, expresó en su charla con Billboard.

Hoy, Shakira parece enfocada en su bienestar y en criar a sus hijos en un ambiente más tranquilo, lejos de la atención mediática de Barcelona.