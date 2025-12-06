Navidad dulce y sin gastar de más: los 3 postres fáciles y económicos que no pueden faltar en tu mesa.

El plato principal siempre atrae todas las miradas en la mesa navideña, pero los postres tienen el poder de robarse la atención al final. Esos últimos bocados son los que dejan el recuerdo más dulce de la noche y pueden transformar una comida en una celebración inolvidable. Si quieres impresionar a todos, estas tres recetas te ayudarán a cerrar el encuentro a lo grande, sorprender a tus invitados y ganarte todos los aplausos.

Bolitas de chocolate con albaricoque y naranja

Ideal para chocoadictos, fácil de preparar y perfecta para servir como bocaditos navideños. Directo al Paladar afirma que la combinación de cacao, albaricoque y naranja las hace irresistibles y dejará a todos satisfechos.

Ingredientes (15 unidades):



50 g de avena

25 g de mantequilla de anacardos

1 cucharada de miel

2 cucharadas de cacao puro en polvo

2 orejones picados menudos

Ralladura de 1 naranja

Pizca de sal

Semillas de sésamo tostadas

Paso a paso:

Tritura la avena hasta obtener una harina gruesa. Mezcla la mantequilla de anacardos con la miel y añade el cacao. Incorpora la avena, los orejones, la ralladura y la sal; mezcla hasta unir todo. Refrigera 10 minutos. Forma bolitas y rebózalas en semillas de sésamo.

Mousse de chocolate

Elegante y ligera, perfecta para cerrar la cena navideña sin empalagar. Puedes realzarla con un toque de crema batida, ralladura de naranja o virutas de chocolate que aporten textura y aroma.

Ingredientes:

200 g de chocolate negro

3 huevos

50 g de azúcar

200 ml de crema para batir

Frutas rojas y hojas de menta para decorar

Paso a paso:

Derrite el chocolate a baño María y deja enfriar un poco. Separa claras y yemas; bate las claras a punto de nieve con el azúcar. Bate la crema hasta que esté firme. Mezcla suavemente las yemas con el chocolate, incorpora la crema y finalmente las claras montadas. Reparte en copas y refrigera al menos 2 horas. Decora con frutas rojas y hojas de menta.

Fuente: Canva Con poco dinero y tiempo, puedes hacer los postres más creativos para este Navidad.

Tarta rápida de chocolate y galletas

Vistosa y deliciosa, es ideal para cortar en porciones directamente en la mesa. Permite variar la decoración según tu gusto navideño y dejar a todos con un sabor exquisito en la boca.

Ingredientes:

200 g de galletas de chocolate

100 g de mantequilla derretida

200 g de chocolate negro

200 ml de crema para batir

Opcional: frutas o decoración navideña



Paso a paso:

Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla; presiona sobre el fondo de un molde. Derrite el chocolate y mezcla con la crema hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera al menos 2 horas antes de servir. Decora con frutas o motivos navideños antes de cortar.

¿Cómo acompañar un postre navideño?

En la mesa navideña todo está permitido: lo importante es crear una combinación que acompañe bien cada postre y haga más especial el cierre de la comida. Infusiones frías o calientes pueden encajar perfecto según el clima, el menú y los gustos de cada familia.

Fuente: Canva En la mesa navideña todos los gustos son bienvenidos: cómo acompañar los postres para realzar su sabor.

Según GastroLab un café aromático, un té especiado, un chocolate caliente o incluso un vino dulce pueden realzar los sabores y aportar contrastes agradables al paladar. Estas bebidas ayudan a equilibrar lo dulce, refrescar, aromatizar o dar calidez, convirtiéndose en el complemento ideal para cualquier preparación.

Además, la presentación hace toda la diferencia. Bandejas llamativas, copas elegantes y pequeños detalles festivos como canela, frutos secos u hojas comestibles pueden transformar un postre sencillo en un cierre memorable. Al final, la suma de sabores, aromas y estética es lo que crea esa magia tan propia de la Navidad.