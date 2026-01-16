Los signos que serán bendecidos por la Luna Nueva de este 18 de enero

Llega un nuevo fin de semana en este joven 2026 y las predicciones de la Astrología despiertan curiosidad ya que se avecina un evento astronómico que promete renovar muchas energías. Se trata de la Luna Nueva que tendrá lugar este domingo 18 de enero.

La Luna Nueva es transportadora de energías relacionadas con el orden, la manifestación concreta y la ambición. La Astrología le otorga estos significados y explica, a través de los signos del zodiaco, de qué manera impactará en la vida de las personas.

¿Qué trae consigo la Luna Nueva?

Más allá de que este domingo podremos observar a la Luna Nueva, en el mundo de la Astrología esta se encuentra en Capricornio por lo que sus energías son muy bondadosas. Este evento bendecirá con suerte a algunas personas, sobre todo a aquellas que viven su día a día con decisión y con objetivos claros.

En la previa a la Luna Nueva, esta creencia afirma que estamos ante una semana ideal para definir nuevas metas, materializar ideas y tomar decisiones importantes, además de comprometernos con ellas ya que eso traerá sus frutos.

¿Qué signos serán bendecidos por la Luna Nueva?

La Luna Nueva de este 18 de enero servirá para abrir un portal de siembra energética que no impactará de igual manera en todas las personas. Las predicciones indican que tres signos del zodiaco serán bendecidos por este evento que los invita a ser conscientes de lo que en verdad quieren o necesitan.

Capricornio es uno de los signos beneficiados por la Luna Nueva que se encuentra sobre este. Por este motivo, vivirán un reinicio en torno a proyectos, metas, trabajo y decisiones a largo plazo. Tendrán suerte, pero solo si se animan a dar el primer paso.

Tauro es el segundo signo que la Astrología señala como bendecido por la Luna Nueva. Tendrá un periodo de suerte estable y todo lo que se encontraba trabado comenzará a fluir como esperaban. Finalmente, Virgo será el otro signo beneficiado ya que comenzará a ver resultados de todo el esfuerzo y compromiso que viene poniendo. Gozarán de eficiencia y claridad mental por lo que será un buen periodo.