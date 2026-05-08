Christian Nodal no podría usar la marca “El Forajido”: revelan fuerte razón

Christian Nodal decide tomar las riendas de su carrera. En medio del conflicto legal con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, el artista ha optado por adoptar una nueva identidad en el mundo de la música: “El Forajido”. El intérprete de “Ya no somos ni seremos” ha comenzado con el registro de marca. No obstante, todo parece indicar que la estrella NO podría usar este nombre, pues reportes aseguran que ya existe un registro previo, realizado por alguien más.

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Christian Nodal y el registro de la marca “El Forajido”

El cantante y esposo de Ángela Aguilar ingresó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) para registrar el nombre de “El Forajido” y poder usarlo como su nueva identidad musical. La solicitud fue ingresada el pasado 22 de abril. Actualmente, el artista se encuentra a la espera de que la institución dé luz verde. Mientras tanto, Christian ya cuenta con dicho nickname en sus redes sociales… Aunque su nombre de usuario sigue siendo “Nodal”.

¿Quién es dueño de la marca “El Forajido”?

La marca de “El Forajido” fue registrada en 2023 para la comercialización de bebidas alcohólicas, lo que sugiere que la solicitud de Nodal ante el INPI podría ser denegada. No obstante, existe la posibilidad de que esto no sea así, ya que Christian pretende explotar este nombre como artista. De momento, no queda más que esperar la decisión del INPI.

¿Por qué Christian Nodal ya NO puede usar su nombre como artista?

Desde hace varias semanas, Christian Nodal se ha visto envuelto en polémica tras asegurar que no es dueño de su imagen, ni de su música, ni de su nombre; pues, legalmente, la marca “Christian Nodal”, así como “Nodal”, le pertenecen a sus padres, Jaime González y Cristy Nodal. Tal información salió a la luz luego del controversial video musical interpretado por una modelo con gran parecido a su expareja, Cazzu.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió el artista vía redes sociales.

Según registros del INPI, la marca “Christian Nodal” y “Nodal” fueron registradas por los padres del artista en abril del presente año, otorgando el control legal a estos hasta el año 2036. Por ello, el artista se encuentra en busca de una nueva identidad musical.