Cómo hacer stickers y skins caseros de BTS sin gastar mucho para regalar en los conciertos

BTS enloqueció a sus fans en su primer fecha en la CDMX, tras años de ausencia en México. El escenario ideal fue el Estadio GNP Seguros, que estuvo a reventar. No obstante, aún restan 2 conciertos más y es ahí donde podrás regalarle a todas las ARMY stickers y skins caseros sin gastar mucho. Conoce las 7 manualidades de la banda de KPop para decorar tu cuarto con materiales reciclados.

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo se realizarán los 2 conciertos restantes de la banda surcoreana, por lo que todavía tienes tiempo de poner manos a la obra y regalar stickers y skins hechos por ti misma, para ser una ARMY reconocida y entrar en el intercambio de los objetos o accesorios que se regalan durante los conciertos, a los cuales debes llevar estos 5 accesorios imperdibles que debes tener en tu tote bag.

A BTS le restan 2 conciertos más en la CDMX, donde podrás regalar los stickers y skins.|Pinterest

Así puedes hacer tus stickers y skins caseros de BTS

La opción más barata y rápida son los stickers de dibujos impresos en papel adhesivo. Para ello, debes descargar imágenes de la agrupación o de algunos de los integrantes. Asimismo, puedes elegir logos o frases de algunas de las canciones más reconocidas de la banda de KPop.

Después de elegir las imágenes, es momento de mandarlas a imprimir en papel adhesivo, ya que así solo tendrás que recortar los stickers, sin necesidad de hacer otro procedimiento. Ya será de la papelería o centro de impresión el costo de cada papeleta, aunque no pasa de los 20 pesos.

En cambio, si quieres ahorrar dinero, puedes imprimirlos en papel normal y cubrirlos con cinta transparente. Posteriormente, pega en el reverso cinta doble y recorta los stickers o skins para intercambiar o regalar a las ARMY que acudirán a los últimos 2 conciertos de BTS en la CDMX, a donde regresarán en 2027 para dar más presentaciones y complacer a sus fans.