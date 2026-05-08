19 ideas para reciclar cosas random que tienes en tu casa sin usar
Dale un segundo uso a todo aquello que guardas para “ver si te funciona después”. Te ahorrarás dinero y es fácil de hacer
Si tienes un montón de cosas en casa que solo te quitan espacio, pero no sabes qué hacer con ellos, puedes intentar darles un segundo uso reciclándolos y convirtiéndolos en algún otro objeto de valor. Desde frascos de vidrio en organizadores, hasta camisas viejas en bolsas o ropa de mujer y cajar de cartín en marcos, las opciones son un montón.
Estas 19 ideas podrían inspirarte para comenzar hoy mismo un proyecto en donde le des una segunda vida a estos objetos random. Elige el que más te guste.
Las ideas para reciclar cosas random de la casa.
- Convierte frascos de vidrio en organizadores: lava bien frascos de café o mermelada, quita etiquetas y úsalos para guardar lápices, brochas o especias; sirven para mantener ordenado cualquier espacio.
- Haz macetas con latas: limpia latas de comida, haz pequeños orificios abajo para el drenaje y píntalas; funcionan perfecto para plantas pequeñas o suculentas.
- Reutiliza camisetas viejas como bolsas: corta mangas y cuello, cose la parte inferior y tendrás una bolsa reutilizable ideal para el súper o la ropa.
- Usa cajas de zapatos como organizadores: decóralas con papel o tela y utilízalas para guardar documentos, cables o accesorios; ayudan a reducir el desorden.
- Crea velas con restos de cera: derrite pedazos de velas viejas, vierte en un recipiente con una mecha y deja enfriar; obtendrás nuevas velas decorativas.
- Convierte botellas de plástico en regaderas: haz pequeños agujeros en la tapa y úsalas para regar plantas; es una solución práctica y económica.
- Haz portarretratos con cartón: corta cartón resistente, decóralo y pega una foto; sirve como decoración personalizada para tu hogar.
- Reutiliza frascos como veladoras: coloca una vela dentro de un frasco decorado; funcionan como iluminación ambiental para interiores o exteriores.
- Crea un organizador de cables con rollos de papel higiénico: decora los tubos y enrolla los cables dentro; evita enredos y mantiene todo ordenado.
- Haz un joyero con una caja de huevos: pinta la caja y usa cada espacio para anillos o aretes; es ideal para viajes o almacenamiento sencillo.
- Convierte botellas de vidrio en floreros: limpia botellas de vino o refresco y decóralas; sirven como floreros elegantes y económicos.
- Haz un tablero organizador con corchos: pega corchos en una base para crear un panel donde puedas colocar notas o fotos con alfileres.
- Reutiliza jeans viejos como fundas: corta y cose partes de mezclilla para hacer fundas de cojines o bolsas resistentes.
- Crea un dispensador con botellas: corta la base de una botella y úsala como dispensador para bolsas o papel; es práctico en la cocina.
- Haz juguetes para mascotas con calcetines: rellena calcetines viejos con tela o nudos; sirven como juguetes suaves y reciclados.
- Convierte revistas en papel decorativo: usa hojas de revistas para envolver regalos o hacer collages; aporta un toque creativo y ecológico.
- Haz un lapicero con envases de shampoo: corta y decora el envase; funciona como organizador para escritorio o baño.
- Crea lámparas con frascos o botellas: coloca luces LED dentro de frascos; sirven como iluminación decorativa acogedora.
- Reutiliza tapas de botellas como juegos: úsalas para crear juegos de mesa o fichas; son útiles para entretener a niños sin gastar dinero.