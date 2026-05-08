19 ideas para reciclar cosas random que tienes en tu casa sin usar

Si tienes un montón de cosas en casa que solo te quitan espacio, pero no sabes qué hacer con ellos, puedes intentar darles un segundo uso reciclándolos y convirtiéndolos en algún otro objeto de valor. Desde frascos de vidrio en organizadores, hasta camisas viejas en bolsas o ropa de mujer y cajar de cartín en marcos, las opciones son un montón.

Estas 19 ideas podrían inspirarte para comenzar hoy mismo un proyecto en donde le des una segunda vida a estos objetos random. Elige el que más te guste.

Las ideas para reciclar cosas random de la casa.

Convierte frascos de vidrio en organizadores : lava bien frascos de café o mermelada, quita etiquetas y úsalos para guardar lápices, brochas o especias; sirven para mantener ordenado cualquier espacio.



: lava bien frascos de café o mermelada, quita etiquetas y úsalos para guardar lápices, brochas o especias; sirven para mantener ordenado cualquier espacio. Haz macetas con latas: limpia latas de comida, haz pequeños orificios abajo para el drenaje y píntalas; funcionan perfecto para plantas pequeñas o suculentas.



limpia latas de comida, haz pequeños orificios abajo para el drenaje y píntalas; funcionan perfecto para plantas pequeñas o suculentas. Reutiliza camisetas viejas como bolsas: corta mangas y cuello, cose la parte inferior y tendrás una bolsa reutilizable ideal para el súper o la ropa.

Recicla tu ropa vieja en bolsas.|Pinterest

corta mangas y cuello, cose la parte inferior y tendrás una bolsa reutilizable ideal para el súper o la ropa. Usa cajas de zapatos como organizadores: decóralas con papel o tela y utilízalas para guardar documentos, cables o accesorios; ayudan a reducir el desorden.



decóralas con papel o tela y utilízalas para guardar documentos, cables o accesorios; ayudan a reducir el desorden. Crea velas con restos de cera : derrite pedazos de velas viejas, vierte en un recipiente con una mecha y deja enfriar; obtendrás nuevas velas decorativas.

: derrite pedazos de velas viejas, vierte en un recipiente con una mecha y deja enfriar; obtendrás nuevas velas decorativas. Convierte botellas de plástico en regaderas: haz pequeños agujeros en la tapa y úsalas para regar plantas; es una solución práctica y económica.

haz pequeños agujeros en la tapa y úsalas para regar plantas; es una solución práctica y económica. Haz portarretratos con cartón : corta cartón resistente, decóralo y pega una foto; sirve como decoración personalizada para tu hogar.

: corta cartón resistente, decóralo y pega una foto; sirve como decoración personalizada para tu hogar. Reutiliza frascos como veladoras: coloca una vela dentro de un frasco decorado; funcionan como iluminación ambiental para interiores o exteriores.

coloca una vela dentro de un frasco decorado; funcionan como iluminación ambiental para interiores o exteriores. Crea un organizador de cables con rollos de papel higiénico: decora los tubos y enrolla los cables dentro; evita enredos y mantiene todo ordenado.

decora los tubos y enrolla los cables dentro; evita enredos y mantiene todo ordenado. Haz un joyero con una caja de huevos: pinta la caja y usa cada espacio para anillos o aretes; es ideal para viajes o almacenamiento sencillo.



pinta la caja y usa cada espacio para anillos o aretes; es ideal para viajes o almacenamiento sencillo. Convierte botellas de vidrio en floreros: limpia botellas de vino o refresco y decóralas; sirven como floreros elegantes y económicos.

limpia botellas de vino o refresco y decóralas; sirven como floreros elegantes y económicos. Haz un tablero organizador con corchos : pega corchos en una base para crear un panel donde puedas colocar notas o fotos con alfileres.

: pega corchos en una base para crear un panel donde puedas colocar notas o fotos con alfileres. Reutiliza jeans viejos como fundas: corta y cose partes de mezclilla para hacer fundas de cojines o bolsas resistentes.

corta y cose partes de mezclilla para hacer fundas de cojines o bolsas resistentes. Crea un dispensador con botellas: corta la base de una botella y úsala como dispensador para bolsas o papel; es práctico en la cocina.

corta la base de una botella y úsala como dispensador para bolsas o papel; es práctico en la cocina. Haz juguetes para mascotas con calcetines: rellena calcetines viejos con tela o nudos; sirven como juguetes suaves y reciclados.