El ventilador de piso es una gran opción para circular aire en espacios amplios, ya que, debido a su alta potencia, enfría el aire en el área donde lo pongas. No obstante, su diseño llega a ser peligroso por las aspas, sobre todo para los niños, ya que está al alcance de su altura. Por ello, traemos para ti estas 4 opciones para reemplazarlo por opciones más aesthetic, así como estas 6 opciones para sustituir las sillas del comedor por algo más moderno y cómodo.

La mayoría de este tipo de ventiladores suelen ser livianos e incluyen manijas para transportarlos de un lado a otro. Sin embargo, tiene varios puntos en contra, como lo son sus pocas velocidades y un mayor ruido, que a ciertas personas podría molestar, sobre todo por las noches, aunque los expertos no recomiendan tenerlo encendido durante la madrugada, ya que trae consecuencias graves para la salud del humano.

Las 4 opciones para reemplazar el ventilador de piso

1. De torre: Este tipo de ventilador es la nueva generación de la de piso. Tiene más de 3 velocidades y un nivel de ruido aceptable. Su diseño hace que se vea bien en salas o recámaras, ya que ocupan muy poco espacio. No obstante, es riesgoso para los niños, ya que tiene aspas, aunque muy escondidas.

4 opciones para reemplazar el ventilador de piso por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Sin aspas: Los diseños de estos ventiladores son elegantes y futuristas, ya que son la nueva tendencia en el mercado. Tiene varios puntos a favor, sobre todo que son fáciles de limpiar y tienen una gran estética. Además, son 100% seguros tanto para niños como para mascotas al no tener aspas.

4 opciones para reemplazar el ventilador de piso por opciones más aesthetic|Pinterest

3. De techo: Es la mejor opción si quieres eliminar los ventiladores de piso al 100%. La mayoría de este tipo va conectada a la corriente mediante un cableado y tiene su propio apagador. No obstante, en la actualidad hay algunos que vienen integrados en focos y tienen un precio muy accesible.

4 opciones para reemplazar el ventilador de piso por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Aire acondicionado: El split es una de las opciones si quieres reemplazar cualquier ventilador y realmente enfriar el espacio de tu hogar u oficina. No obstante, tiene un precio elevado e instalarlo lleva un costo extra, ya que necesitarás de un profesional.