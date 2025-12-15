Supergripe H3N2: Estas son las diferencias entre esta nueva enfermedad y el COVID 19

El invierno está a punto de llegar a la República Mexicana, lo cual sugiere un natural aumento en las enfermedades respiratorias, sobre todo, entre los más chicos y grandes en el hogar. Por ende, es preciso que conozcas cuáles son las principales diferencias y los síntomas de la Influenza (Supergripe H3N2) y el Covid 19.

Erróneamente se piensa que la Influenza y el Covid 19 son las mismas enfermedades, lo cual sugiere un tratamiento similar considerando que los síntomas son los mismos. Y si bien estos se parecen entre sí, existen diferencias claras y precisas entre ambas que es fundamental que sepas en este periodo de invierno, y más con la llegada de la Supergripe H3N2.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la Supergripe H3N2 y el Covid 19?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la nueva variante de influenza no se representa como una alarma a nivel mundial, aunque ha servido como base para conocer las principales diferencias y los síntomas que tiene esta enfermedad en función al Covid 19, virus que representó un cambio significativo en la vida desde hace cinco años.

La influenza, en esencia, inicia de manera abrupta a través de escalofríos, dolor muscular, fiebre alta y fatiga general. Además, vale decir que sus síntomas aparecen de manera repentina, por lo que el paciente que la padece puede quedarse sin energía durante varios días pese a que no represente alguna complicación extrema.

La diferencia con el Covid 19, entonces, es clara, pues esta se desarrolla de manera más gradual y, de no atenderse a tiempo, puede significar complicaciones mortales. Entre sus síntomas destacan el dolor de cabeza, tos, gripe, fiebre alta, dolor corporal, dolor en el pecho y pérdida de gusto y olfato, síntoma poco común en la influenza de acuerdo con la OMS.

¿Cómo evitar enfermarte en esta época de frío?

La Supergripe H3N2 y el Covid 19 atacan por igual, por lo que la primera gran recomendación es evitar salir del hogar en caso de no ser estrictamente necesario. Del mismo modo, se pide a los más chicos y grandes utilizar gorro, guantes y distintas chamarras que tapen el pecho, así como las demás partes del cuerpo, durante esta temporada.