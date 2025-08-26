Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy martes 26 de agosto?

Estamos viviendo la semana final de la competencia en Survivor México, donde cada uno de los supervivientes están enfrentando retos más complicados para poder seguir en la competencia, aunque también dependen de las alianzas y estrategias que tengan.

En estos días, vamos a conocer a los tres finalistas que van a poder luchar por el gran premio de dos millones de pesos y por el Collar Sagrado. Sin embargo, el camino no va a ser nada sencillo, pues las traiciones pueden cambiar las cosas de un momento a otro.

¿Quién fue el eliminado de Survivor México este lunes 25 de agosto?

El día de ayer, tuvimos una de las jornadas más intensas dentro de las tierras de República Dominicana en Survivor México, donde el primero en asegurar su permanencia en la competencia fue Sergio, quien logró ganar el Collar de Inmunidad.

Sin embargo, Eli Varela no tuvo la misma fortuna y tuvo que ir al Juego de la Extinción, donde la suerte no estuvo de su lado y se convirtió en la primera eliminada de la semana final de Survivor México. La joven tuvo un desempeño brillante a lo largo de la temporada, aunque no le alcanzó para estar entre los tres mejores.

¿Quién es el eliminado de hoy martes 26 de agosto de 2025?

La noche de este martes, las cosas se van a poner mucho más intensas que ayer, pues vamos a tener un nuevo eliminado, aunque antes los supervivientes van a tener la oportunidad de salvarse. Sin embargo, cualquier error y palabra que a los otros les moleste, puede cambiar el rumbo y poner a un superviviente en riesgo.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México?

Todos los detalles de la Eliminación de Survivor México, las podrás seguir esta noche en punto de las 19:30 horas. La transmisión es por medio de la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca.

