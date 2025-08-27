Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy miércoles 27 de agosto?

Conforme pasan los días, la tensión sube en las tierras de Survivor México, donde cada uno de los supervivientes está luchando por llegar a la gran final y poder pelear por el premio de los dos millones de pesos y el ser el ganador del Collar Sagrado.

Esta semana final ha estado marcada por las eliminaciones, lo que ha desencadenado un ambiente muy competitivo entre todos, donde las alianzas y las estrategias están siendo clave para poder seguir avanzando. Sin duda, uno de los momentos más complicados ha sido la eliminación de Eli Varela, quien para muchos era una de las preferidas para llegar a la final.

¿Quién es el eliminado de este miércoles 27 de agosto en Survivor México?

La noche de ayer se esperaba un eliminado más en Survivor México, pero las cosas nunca están escritas, por lo que los supervivientes fueron sorprendidos con una dinámica especial. Ahora, tuvieron que competir por una recompensa muy especial y esperada por todos, la visita de un familiar en República Dominicana.

Luego de una larga lucha, los supervivientes que ganaron la oportunidad de recibir la visita de un familiar fueron Esmeralda, Kenta y Agustín. Sin embargo, todo eso es pasado y la noche de este miércoles, todos vuelven a competir por seguir dentro de Survivor México.

Las cosas van a estar muy intensas, ya que nadie se quiere ir de las playas de Survivor México, recordemos que Esmeralda es la única superviviente que tiene la oportunidad de repetir como ganadora del reality.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México?

Todos los detalles de la competencia los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca, la cita es en punto de las 19:30 horas.

