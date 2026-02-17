¿Cuántas tazas de café debes tomar al día para disminuir el riesgo de demencia? Harvard responde

Las tazas de café se han vuelto un aspecto fundamental e, incluso, necesario para que millones de personas en México y el resto del mundo puedan comenzar su día lleno de actividades deportivas, culturales, sociales o laborales. Ahora bien, ¿sabías que este producto tiene la cualidad de disminuir el riesgo de padecer demencia?

La demencia no es más que un deterioro de la función cognitiva de la persona, destacando el lenguaje, su razonamiento, comportamiento y memoria que suele interferir en la vida cotidiana de la persona. Dicho lo anterior, expertos en Harvard han revelado que la cantidad suficiente de tazas de café pueden impedir su aparición de cierta forma.

¿Cuántas tazas de café se necesitan para disminuir el riesgo de demencia?

Investigadores de la Universidad de Harvard, a través de un estudio, lograron identificar una correlación directa entre la preservación de la agilidad mental y la ingesta diaria de tazas de café, un hábito que tiene la capacidad de estimular el estado de altera y que, a su vez, previene el deterioro cerebral debido a sus componentes.

Bajo esta panorámica, expertos en epidemiología nutricional como Yu Zhang establecen que la cifra ideal para obtener esta clase de beneficios deriva entre dos y tres tazas de café cafeinado al día, esto después de un seguimiento en el que se reveló que, quienes cuentan con este nivel de consumo, presentan hasta una disminución del 18 por ciento en padecer demencia.

Se trata, entonces, de una de las evidencias más sólidas en el apartado de la salud cognitiva de los últimos años, y esto deriva de la sinergia existente entre la cafeína y los polifenoles que existen en el grano. Eso sí, se hace hincapié en la recomendación respecto a que estas tazas se ingieran de forma natural y no junto a otros productos como la leche o el azúcar.

¿La cafeína ayuda a las personas que tienen diabetes tipo 2?

Otros estudios sostienen que la cafeína tiene la habilidad de reducir la incidencia de la diabetes tipo 2, la cual se vincula con un riesgo mayor de enfermedades neurodegenerativas. Del mismo modo, se comprobó que beber algunas tazas de café al día ayuda a la agilidad mental de las personas.