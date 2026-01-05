Esta es la tendencia que se impone en torno a los útiles escolares en 2026, según la IA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el regreso a clases en las escuelas mexicanas, tras las vacaciones de invierno, se producirá el próximo lunes 12 de enero. La fecha está estipulada en el Calendario Escolar 2025-2026 en el cual se detalla además que los 185 días de clases se completarán hasta el 15 de julio.

El retorno a las aulas demandará que padres e hijos revisen los útiles escolares antes de la fecha señalada con el fin de que no falte nada. Es en este marco que el inicio del 2026 ha traído consigo algunas tendencias que, lejos de la moda, también abarca al ámbito educativo y en especial a los útiles.

¿Qué pasará con los útiles escolares en 2026?

Gemini es la Inteligencia Artificial (IA) que ayuda a revelar lo que sucederá este 2026 con los útiles escolares. De acuerdo con esta tecnología, para lo que resta del ciclo lectivo 2025-2026, “la tendencia en útiles escolares ha dejado de ser puramente estética para centrarse en la hiper-funcionalidad y la conciencia ambiental”.

La IA de Google afirma que “ya no basta con que un cuaderno sea ‘bonito’; ahora debe ser una herramienta que facilite la organización digital y reduzca el impacto ecológico”.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini afirmó que “la personalización extrema también es clave. Este año es tendencia marcar los útiles con sellos de diseño propio en lugar de etiquetas de plástico, lo que reduce aún más los residuos”.

A continuación, la Inteligencia Artificial detalla los pilares que están definiendo las compras escolares este año:



El auge del "Papel Infinito" (Cuadernos Reutilizables): La gran tendencia de 2026 es el adiós al papel de un solo uso. Los cuadernos inteligentes con hojas de compuesto de piedra o sintéticas están desplazando a los tradicionales. De Mochilas a "Tote Bags" y Estuches Modulares: las Tote Bags reforzadas con compartimentos acolchados para laptops y tablets son el accesorio "it". Se busca un look más urbano y menos "infantil". En torno a los estuches modulares, la IA explica que las cartucheras clásicas de un solo cierre están siendo reemplazadas por sistemas modulares que se adhieren magnéticamente a la mochila o al escritorio, permitiendo separar los cables y gadgets de los lápices. Útiles "Sensoriales" y Ergonómicos: Tras años de digitalización intensa, en 2026 hay un regreso al bienestar físico durante el estudio: bolígrafos con texturas soft-touch y pesos balanceados para evitar la fatiga, además de reglas y sacapuntas con elementos "fidget" integrados para ayudar a la concentración de estudiantes con TDAH o simplemente para reducir la ansiedad en época de exámenes. Estética Retro-Futurista: En cuanto al diseño visual, la tendencia se divide en dos: