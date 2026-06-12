¿De qué murió la chef de Venga La Alegría Sandra Díaz? Revelan que la inyectaron en la nuca minutos antes de colapsar

La noticia de la muerte de Sandra Díaz del Valle, chef de Venga La Alegría Honduras, ha conmocionado a su país y dejado incertidumbre entre sus fans, pues hasta ahora se desconoce cuál fue la causa del fallecimiento. Sin embargo, su esposo ha dado una serie de declaraciones que dejan menos claro aun lo que pudo haberle sucedido.

El deceso ocurrió justo el día en que la chef cumplía 46 años de edad. Incluso la producción del programa y su pareja le habían enviado felicitaciones públicamente antes de la tragedia.

Revelan que a Sandra Díaz del Valle, chef de Venga La Alegría Honduras, le aplicaron inyección antes de morir

Medios hondureños han reportado la versión de Juan Fernando Lobo, esposo de Sandra Díaz del Valle, sobre el repentino fallecimiento. La chef de Venga La Alegría Honduras se sintió mal durante el día de su cumpleaños y la llevaron a una clínica privada para recibir atención médica. Ahí, según las declaraciones de Lobo, le habrían aplicado una inyección en la nuca y ella inmediatamente después tuvo una sensación de electricidad; minutos más tarde habría "colapsado".

Juan Fernando Lobo dijo que los médicos le aseguraron que su esposa estaba dormida y le suministraron más medicamento, para después sacarlo de la sala cuando ya le estaban practicando RCP. Sandra Díaz del Valle fue llevada al Hospital Escuela, el principal de carácter público en Honduras, pero llegó sin signos vitales. La conductora habría fallecido alrededor de las 4:30 P.M.

De qué murió la chef de Venga La Alegría Sandra Díaz

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento y todavía no se informan los resultados de la autopsia que se practicó a Sandra Díaz del Valle; tampoco queda claro si los resultados se harán públicos. Se ha hablado de manera extraoficial que la chef se habría sometido recientemente a una cirugía, pero no hay confirmación por parte de sus seres queridos.

La emisión de Venga La Alegría Honduras le dedicó el programa del jueves 11 de junio a su conductora y TV Azteca Honduras se unió a las condolencias de manera oficial.