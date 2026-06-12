Dónde poner el árbol de jade para que sus hojas se vuelvan más gruesas y brillantes

El árbol de jade es una de las plantas suculentas más apreciadas en los hogares por su belleza, resistencia y el simbolismo de prosperidad que se le atribuye. Sus hojas son carnosas y de color verde intenso, pueden convertirse en el centro de atención de cualquier espacio, pero para que luzcan más gruesas, brillantes y saludables es fundamental colocarlo en el lugar adecuado .

Los mejores lugares para colocar el árbol de jade: uno por uno y sus ventajas

La cantidad de luz que recibe el árbol de jade influye directamente en el grosor, brillo y vigor de sus hojas. De acuerdo con AD Magazine, esta planta prospera mejor en espacios con abundante luz natural, ya que esta condición favorece su crecimiento y ayuda a mantener un follaje firme, compacto y saludable. Aunque tolera algunos periodos de sombra, una iluminación insuficiente puede debilitar la planta y hacer que sus hojas pierdan atractivo.

Estos son los cuidados básicos de la planta de jade.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuando recibe la luz adecuada, el árbol de jade almacena mejor agua y nutrientes, lo que se traduce en hojas más carnosas, resistentes y brillantes. Por ello, elegir correctamente su ubicación puede marcar una gran diferencia en su desarrollo. Según especialistas de plantas de interior, estas son las mejores opciones:

Cerca de una ventana con mucha luz: Una de las mejores opciones es ubicarlo junto a una ventana donde reciba varias horas de luz natural al día. Lo ideal es que tenga acceso a luz brillante, especialmente durante las primeras horas de la mañana. En salas o estancias bien iluminadas: Los espacios amplios con buena entrada de luz suelen ofrecer las condiciones ideales para que esta suculenta se desarrolle correctamente y mantenga un follaje abundante y saludable. Según Glamour, muchas personas colocan el árbol de jade cerca de la entrada principal o en áreas relacionadas con la prosperidad dentro del hogar, ya que se considera una planta asociada con la abundancia y el éxito. Además de su simbolismo, estas zonas suelen contar con buena iluminación, favoreciendo su crecimiento y fortaleciendo sus hojas.

El truco para conseguir hojas más gruesas y brillantes

Además de una buena ubicación, el riego adecuado es clave para mantener la planta en óptimas condiciones. Permitir que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar ayuda a que el árbol de jade desarrolle raíces más fuertes y hojas más carnosas.

Al tratarse de una suculenta, esta planta almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita riegos frecuentes. Mantener un equilibrio adecuado evitará problemas relacionados con el exceso de humedad.

Errores que debes evitar al cuidar el árbol de jade Uno de los errores más comunes es colocar el árbol de jade en habitaciones oscuras o alejadas de las ventanas. La falta de luz puede provocar que los tallos se alarguen en exceso y que las hojas pierdan grosor, firmeza y color. Otro error frecuente es regar demasiado la planta. El exceso de humedad puede afectar sus raíces y hacer que el follaje pierda consistencia, además de favorecer la aparición de enfermedades, según Verdecora.