Venus en Leo: horóscopo del amor para todos los signos del 13 de junio al 9 de julio

El ingreso de Venus en Leo el 13 de junio de 2026 inaugura una de las etapas más apasionadas, expresivas y románticas del año. El planeta asociado con los vínculos, la atracción y el placer permanecerá en la casa leonina hasta el 9 de julio, impulsando una energía de buena suerte para todos los signos, que invita a vivir los sentimientos con intensidad, autenticidad y mayor confianza.

Ventaneando | Programa completo 11 de junio de 2026

En astrología, Venus describe la forma en que las personas aman, se relacionan y buscan armonía en sus vínculos. Su paso por Leo (un signo de fuego asociado con la creatividad, el entusiasmo y la generosidad), favorece las demostraciones afectivas, los gestos románticos y la necesidad de sentirse valorado.

Durante este tránsito, todos los signos del zodiaco tendrán la oportunidad de fortalecer relaciones existentes o abrirse a nuevas experiencias sentimentales. Conoce las predicciones astrológicas.

¿Qué le espera a cada signo en el amor durante el tránsito de Venus en Leo 2026?

Aries : el romance y la pasión se intensifican. Será una etapa favorable para iniciar relaciones, recuperar la chispa en vínculos existentes y animarte a expresar lo que sientes sin reservas.

: el romance y la pasión se intensifican. Será una etapa favorable para iniciar relaciones, recuperar la chispa en vínculos existentes y animarte a expresar lo que sientes sin reservas. Tauro : los asuntos afectivos se conectan con la necesidad de construir seguridad emocional. Podrías tomar decisiones importantes relacionadas con el hogar o la vida en pareja.

: los asuntos afectivos se conectan con la necesidad de construir seguridad emocional. Podrías tomar decisiones importantes relacionadas con el hogar o la vida en pareja. Géminis : la comunicación será tu principal herramienta para fortalecer vínculos. Conversaciones sinceras y encuentros estimulantes marcarán este período.

: la comunicación será tu principal herramienta para fortalecer vínculos. Conversaciones sinceras y encuentros estimulantes marcarán este período. Cáncer : después de semanas de introspección, comenzarás a sentir mayor confianza para expresar tus deseos y necesidades emocionales. La estabilidad afectiva será una prioridad.

: después de semanas de introspección, comenzarás a sentir mayor confianza para expresar tus deseos y necesidades emocionales. La estabilidad afectiva será una prioridad. Leo : Venus en tu signo aumenta tu magnetismo y atractivo personal. Serás uno de los grandes protagonistas de este tránsito y tendrás oportunidades para vivir experiencias románticas significativas.

: Venus en tu signo aumenta tu magnetismo y atractivo personal. Serás uno de los grandes protagonistas de este tránsito y tendrás oportunidades para vivir experiencias románticas significativas. Virgo : el período favorece la reflexión emocional y la sanación de situaciones del pasado. Algunas respuestas importantes llegarán cuando menos las esperes.

: el período favorece la reflexión emocional y la sanación de situaciones del pasado. Algunas respuestas importantes llegarán cuando menos las esperes. Libra : las amistades, actividades sociales y nuevos contactos podrían convertirse en el escenario ideal para el nacimiento de una historia especial.

: las amistades, actividades sociales y nuevos contactos podrían convertirse en el escenario ideal para el nacimiento de una historia especial. Escorpio : los vínculos cobran protagonismo en el ámbito profesional o social. Podrías conocer a alguien importante a través de proyectos o actividades compartidas.

: los vínculos cobran protagonismo en el ámbito profesional o social. Podrías conocer a alguien importante a través de proyectos o actividades compartidas. Sagitario : Venus en Leo favorece la aventura, los viajes y las experiencias que amplían horizontes. El amor podría aparecer en contextos inesperados.

: Venus en Leo favorece la aventura, los viajes y las experiencias que amplían horizontes. El amor podría aparecer en contextos inesperados. Capricornio : será una etapa de transformación emocional. Relaciones profundas y conversaciones honestas te ayudarán a fortalecer la confianza en los vínculos.

: será una etapa de transformación emocional. Relaciones profundas y conversaciones honestas te ayudarán a fortalecer la confianza en los vínculos. Acuario : uno de los signos más impactados por este tránsito, ya que Venus recorrerá tu signo opuesto complementario. Las relaciones importantes vivirán momentos de definición y crecimiento.

: uno de los signos más impactados por este tránsito, ya que Venus recorrerá tu signo opuesto complementario. Las relaciones importantes vivirán momentos de definición y crecimiento. Piscis: la armonía llegará a través de pequeños gestos cotidianos. Será un excelente período para fortalecer la complicidad y construir vínculos más sólidos.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito de Venus en Leo del 13 de junio al 9 de julio de 2026?

El tránsito de Venus en Leo aporta una energía afectiva caracterizada por la pasión, la creatividad y el deseo de compartir sentimientos de manera abierta y auténtica. La casa leonina es gobernada por el Sol, por lo que potencia la expresión personal, el entusiasmo y la necesidad de vivir experiencias memorables.

Desde la perspectiva astrológica, este tránsito favorece:



Las declaraciones y demostraciones de afecto.

El fortalecimiento de la autoestima y la confianza personal.

Los encuentros románticos y las nuevas conexiones.

La creatividad aplicada a las relaciones.

La reconciliación y la renovación de vínculos existentes.

La búsqueda de relaciones basadas en la admiración mutua.

Para los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), esta energía representa una etapa de expansión emocional y oportunidades para vivir el amor con mayor intensidad. Por su parte, los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) encontrarán motivación para expresar sentimientos que normalmente mantienen bajo control y fortalecer compromisos importantes.

Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) se verán favorecidos en la comunicación, los encuentros sociales y la posibilidad de establecer conexiones estimulantes. Mientras que los de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) tendrán la oportunidad de fortalecer la confianza emocional y dar mayor visibilidad a sus necesidades afectivas.

En términos energéticos, Venus en Leo invita a dejar de lado los miedos al rechazo y a expresar los sentimientos con valentía. Entre el 13 de junio y el 9 de julio, la energía disponible favorece los gestos sinceros, la generosidad emocional y la construcción de vínculos basados en la autenticidad.

Este tránsito recuerda que el amor también necesita entusiasmo, creatividad y coraje para mostrarse tal como es. Por ello, las semanas que vienen pueden convertirse en un período especialmente favorable para abrir el corazón y vivir experiencias afectivas más plenas y significativas.