Pablo DUDA de su talento en MasterChef 24/7, pero Diego le recomienda seguir: “Se vale”

Diego no pudo más con los difíciles retos a contrarreloj que tienen lugar todos los días en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 y, luego de explotar en llanto por todos los episodios complicados que tuvo con el Chef Diego Niño en el reto de tortas de milanesa este viernes, el cocinero le confió a uno de sus compañeros que a veces tiene ganas de dejar la competencia... ¿lo hará?

¿Cómo le dio ánimos Diego a Pablo luego de un momento difícil en MasterChef 24/7?

Luego de su rabieta en la que incluso aventó todos sus apuntes al piso, Pablo salió un momento para respirar hondo y darse ánimos a sí mismo: "Ya no quiero pelear conmigo, no pelees, ya basta de llorar, créetela, lo que sea lo cocino, lo que sea lo cocino", se repitió en voz baja.

Fue hasta ahí que llegó Diego para ver cómo estaba Pablo y para darle una serie de emotivos consejos en los que le dejó claro algo muy importante: se vale dudar, pero eso no significa que deba dejar de luchar por cumplir con sus objetivos en MasterChef 24/7 a pesar de lo complicado de los retos y las competencias.

"Se vale, se vale agüitarse, luego te libera (…) échale, tú eres chido, eres muy valioso, eres chido, acuérdate de eso, acá venimos todos a aprender, no es para siempre, te la estás rifando y lo estás dando todo, ¿o no?", expresó Diego en tono conciliador.

Pablo reconoció que se siente frustrado porque siente que cada día es más difícil sobrellevar la dinámica de MasterChef 24/7, sobre todo porque siempre hay algo nuevo que aprender y la exigencia es cada vez mayor: "Quisiera creérmela más, pero no puedo, ahora dudo de todo, hasta de cortar un aguacate", se lamentó.

"Llévatela relax, no voy a menospreciar lo que sientes, el bajón está recio, pero no dejes que te carcoma eso (…) lo que vales y el esfuerzo que haces vale más que todo eso (los retos), eres un tipazo", expresó Diego.

Al final, y un poco más animado, Pablo se integró a las actividades del universo MasterChef 24/7, esto incluyó la clase sobre la historia y los secretos del pulpo como platillo del Chef Édgar Núñez; sin embargo, la duda quedó entre todos los fans... ¿el cocinero acabará por dejar el reality?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?