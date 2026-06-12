¿Va contra “Las Divas”? Ixdit ya tiene un plan para elegir un delantal negro en la salvación de MasterChef 24/7

Conforme avanza la competencia, ganar el Pin se vuelve indispensable para los cocineros de MasterChef 24/7 porque este título les otorga múltiples beneficios. Es el caso de Ixdit, que tendrá la oportunidad de elegir a uno de sus compañeros para que se vaya a la última etapa del reto de eliminación el domingo 14 de junio.

Y desde que se anunció este poder, o han faltado las teorías de quién será el elegido y sobre todo el clan de "Las Divas" ha pensado que esta será su revancha. Sin embargo, la cocinera ya reveló que está dudosa entre Ricardo, María, Claudia, Luis y Julio, pues considera que son de los más fuertes y se pueden salvar fácilmente. Así que prefiere enviar a alguien que tenga posibilidades y no cargar con el peso de que alguno se fue por su culpa.

Ixdit quiere mandar a los más fuertes a la eliminación en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Quiénes tienen delantal negro en MasterChef 24/7 para la semana 4

Flor

Pablo

Lancer

Michelle

Carmen, quien fue la primera en ser enviada al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 gracias a que el público votó para que recibiera esta sanción por la falta de respeto que cometió en contra de la Chef Zahie Téllez

Este viernes 12 de junio se llevarán a cabo nuevas pruebas para la salvación, donde los cocineros tendrán que esforzarse al máximo para no quedar en "la cuerda floja" y asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

Ellos son los cocineros que ya están SALVADOS en MasterChef 24/7

Por otra parte, en el balcón de MasterChef 24/7 ya hay cuatro participantes que están salvados y que podrán estar tranquilos. La primera en subir al balcón fue Camila, quien gracias a su desempeño logró convertirse en capitana del equipo amarillo y ganó en la prueba de peneques al arrasar con las votaciones de los comensales.

Este triunfo le dio la posibilidad de elegir a dos compañeros para acompañarla, por lo que apostó por Ramahá y Jazmín (que no estaba muy contenta con este "regalo de su amiga". Y finalmente, el salvado por el público fue Antrax, que una vez más demostró que tiene gran apoyo, incluso si él les ha pedido que lo dejen avanzar en la competencia demostrando qué tan bueno es cocinando.