Tragedia: Muere tiktoker en un accidente automovilístico

El popular tiktoker nigeriano Sanku falleció el 1 de septiembre después de sufrir un accidente automovilístico en la carretera Oyo-Ogbomoso, en la ciudad de Ibadan. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba impactó contra una zanja y, tras ser trasladado de urgencia al hospital, fue declarado muerto.

Las imágenes del lugar comenzaron a circular en redes sociales poco después del siniestro, mostrando la magnitud del impacto y la gravedad de lo ocurrido.

Reacciones tras la partida del creador de contenido

Con más de dos millones de seguidores, Sanku se había consolidado en TikTok gracias a sus parodias y videos de comedia que conectaron con una amplia audiencia desde 2021. La noticia de su muerte generó gran conmoción en la comunidad digital, donde amigos y colegas se expresaron con mensajes de despedida.

El creador Jidex Klothing compartió en su perfil un montaje en su memoria con la frase: “Descansa en paz”. Por su parte, la tiktoker Eregele lo recordó con un emotivo “Mi amado”, mientras que la actriz de Nollywood Funmi Awelewa expresó su dolor: “El esfuerzo, la lucha… nada tiene sentido. Estoy desconsolada”.

El último mensaje que conmovió a sus seguidores

Su última publicación, en la que aparece junto a Krish Richie sincronizando la canción Iremiade de Haeman, cobró un nuevo significado para quienes lo seguían. El mensaje que acompañaba el clip decía: “Cuando sea el momento de disfrutar por lo que trabajamos duro, que nunca perdamos la vida”.

Entre los comentarios más destacados, un usuario le dedicó palabras que hoy se leen con nostalgia: “No morirás sino que vivirás hermano, te cubro con la sangre de Jesús”.

La inesperada partida de Sanku deja un vacío en la comunidad digital de Nigeria y en los millones de seguidores que encontraron alegría en su contenido.

