Con este truco casero podrás deshacerte de las bolitas de lana de tu ropa de invierno

Cada vez falta menos para el inicio del invierno y muchas personas ya han comenzado a sacar del baúl sus prendas más preciadas. Es en este punto que la ropa de esta temporada del año puede o verse muy bien debido a la presencia de bolitas de lana, por lo que hacer algo con ellas se hace necesario.

Existen diferentes trucos y acciones que ayudan a cuidar de nuestra ropa. Algunos tips son ampliamente conocidos pero algunas alternativas se van conociendo poco a poco y es solo a través de su puesta en práctica que muchas los terminan adoptando para siempre.

¿Por qué se forman las bolitas de lana en la ropa?

Las bolitas de lana que se forman en la ropa conforman un fenómeno que se conoce como “pilling” y se debe al desgaste natural que se produce en las fibras textiles. Por lo tanto, resulta muy común encontrar estas bolitas en prendas de invierno como bufandas de lana o suéteres.

La fricción constante es el principal causante de que estas bolitas de lana aparezcan en nuestra ropa, pero es un fenómeno que también depende del tipo de fibra de la prenda. Además, se debe tener en cuenta la composición del tejido, su calidad y construcción.

¿Cómo eliminar las bolitas de lana de la ropa?

Ante esta problemática que arruina la apariencia de nuestras prendas favoritas, existen diferentes alternativas. Sin embargo, un truco casero que ha ganado trascendencia es mediante la utilización de una afeitadora.

Las pequeñas maquinitas que se utilizan para afeitar se han convertido en una valiosa herramienta para el cuidado de la ropa. Prendas de lana deben ser extendidas muy bien sobre una superficie plana para luego pasarle suavemente la afeitadora en las zonas donde existan bolitas.

El procedimiento es muy fácil y efectivo por lo que verás cómo las bolitas de lana van desapareciendo y tu ropa recobra su estado inicial. Finalmente, solo quedará sacudir la ropa para eliminar cualquier resto y listo, a disfrutar del invierno abrigado y con tu prenda favorita como nueva.