Así puedes liberar las malas energías de tu mascota; ¿qué se necesita?

Son cada vez más los hogares al interior del país los que toman la decisión de tener una mascota en su hogar, pues entienden que la compañía de un perro, un gato o cualquier otro animal puede generar un ambiente de paz, tranquilidad y armonía dentro de su casa, esto aunado a la diversión que estos pueden generar.

Sin embargo, y tal y como ocurre con distintas personas, una mascota también puede generar energías negativas mismas que permea todo el hogar y que, en consecuencia, generan estragos desafortunados tanto en el animal como en sus dueños. Por ende, aquí conocerás un método para liberar esa mala energía de su cuerpo.

¿Cómo liberar las malas energías de tu mascota?

Tu mascota puede tener malas energías dentro de su cuerpo y, dentro de las señales comunes de esta situación, destaca el dormir muchas horas a lo largo del día, evitar algunos espacios específicos dentro del hogar, perder el interés en jugar o, incluso, mediante reacciones físicas poco habituales en su comportamiento.

Ante ello, expertos en esoterismo consideran que existe un ritual para calmar a tu mascota y alejarlo de las malas energías. Este se tiene que realizar en un ambiente tranquilo y mediante elementos naturales como cuarzos, agua con sal o una rama de sábila, según destaca el portal Exa FM.

La combinación de estos objetos puede hacer que tu mascota se sienta relajado y en paz contigo, por lo que, para tener un mejor resultado, puedes acompañar este ritual a través de palabras de cariño hacia él, así como música suave o caricias que hagan que su paz alcance el punto máximo estando a tu lado.

¿Cómo proteger a tu mascota de la temporada de frío?

Así como ocurre con algunas personas, las mascotas también están propensas a sufrir enfermedades a raíz de la temporada de frío en México. Por tal motivo, expertos en salud recomiendan siempre mantenerlas hidratadas, así como colocarles un suéter y abrigarlas bien, sobre todo, en altas horas de la noche.