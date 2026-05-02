Así puedes eliminar las cucarachas de tu casa sin químicos

Las altas temperaturas traen consigo algunas plagas como lo son las cucarachas. Estos insectos generan mucho rechazo, pero también son un riesgo sanitario importante según la Organización Mundial de la Salud.

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Estos insectos buscan refugio en las casas como así también alimentos y agua. Es por esto que al buscar refugiarse del calor las podemos ver en cocinas, baños y lugares donde no hay mucha ventilación.

Los expertos manifiestan que lo más importante es poder prevenir el ingreso a los hogares ya que la erradicación suele ser un poco más difícil. Ante esto es que es importante poder limpiar cotidianamente los lugares donde hay comida, no dejar restos de alimentos, almacenar en recipientes herméticos y saca la basura constantemente.

¿Cómo eliminar las cucarachas sin químicos?

Hay trucos caseros que ayudan a ahuyentar a estos insectos sin poner en riesgo la salud. Estos son:

Vinagre blanco

Este es un elemento que tiene un olor desagradable para los insectos. Puedes diluirlo en agua y aplicar con atomizador en superficies, esquinas, tuberías y donde haya grietas.

Estos insectos son repulsivos.

Ajo

El ajo contiene compuestos sulfurados y tiene un aroma intenso. Puedes triturarlo y colocar en pequeños recipientes.

Hojas de laurel

Aquí tenemos otro elemento que contiene eugenol que puede alterar el sistema nervioso de los insectos. Colocar hojas secas en despensas y rincones puede ayudar.

Hierbas aromáticas

En este caso puedes usar albahaca, romero y menta que son una barrera natural. Se pueden usar frescas o en forma de aceites esenciales diluidos.

|Crédito: Archivo FIA

Cítricos y pepino

Por otro lado, tenemos las cáscaras de limón o rodajas de pepino que tienen compuestos para nada agradables para las cucarachas.

Aceites esenciales

Por último, se recomienda usar aceite de eucalipto, lavanda y citronela que contienen propiedades repelentes. Se recomienda diluirlos en agua antes de aplicarlos para evitar irritaciones.

Cabe destacar que estos trucos caseros no eliminan a las plagas severas, pero si te ayudarán a prevenir y controlar la presencia de las cucarachas. En el caso de que quieras eliminar una presencia intensa puedes mezclar azúcar con bicarbonato de sodio, la primera actúa como atrayente, mientras que el bicarbonato genera una reacción interna en el insecto que resulta letal.