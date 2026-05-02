La suegra de Carolina Flores habría escrito una carta a su hijo en la que da el motivo del asesinato

La muerte de Carolina Flores sigue causando mucha indignación debido a que se dio en un contexto familiar. La principal sospechosa es Erika María Guadalupe Herrera, suegra de la víctima.

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El móvil del asesinato era desconocido, pero los medios de comunicación han estado compartiendo una supuesta carta en la que la Erika le cuenta a su hijo Alejandro Sánchez el motivo del ataque.

¿Por qué Erika Flores atacó a Carolina Flores?

La carta que ha tomado relevancia diría lo siguiente:

“Hijo. Ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto, siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera hola después de meses de no vernos se me hizo una majadería”.

A esto también hace referencia a que no le gustó la actitud de la joven que le manifestó que nunca iban a regresar a su casa. “Que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie y yo ni enterada de sus planes, para variar”, habría anotado.

A esto agregó, “Le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí, y que sabía el dolor que me causaba eso, y el no ver al bebé, pero que, aparte, la había separado de la familia de ella también y dijo que así los tres estaban muy bien”.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

“Le pregunté qué daño hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera en videollamadas, y dijo que como estábamos lejos que eso lo hacía su hijo, y así quería criarlo y entonces pasó lo que pasó”.

Ante esto es que la mujer manifestó que esperaba no haberle causado mucho daño. “Espero no haberla lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego volverme con Luca, y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos”, se lee.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante a su, tu, manera ahora, ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen pues si un beso no lo perdonó, esto, menos”.

#ÚLTIMAHORA 🚨I Detienen en Venezuela a Erika “N”, presunta feminicida de Carolina Flores



🔴La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención en #Venezuela de Erika María Guadalupe Herrera Coriand, señalada como presunta responsable del feminicidio de… pic.twitter.com/0OewcL2cCh — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 30, 2026

Esta carta ha llamado mucho la atención luego de su viralización, pero es importante destacar que las autoridades no han confirmado que estas cartas sean veraces.