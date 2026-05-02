7 ideas para reemplazar las cortinas de tu clóset

La decoración del hogar va cambiando constantemente para darle a tus espacios un toque más minimalista. En este caso el foco está puesto las cortinas del clóset que dejan de ser indispensables.

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Si estás buscando deshacerte de las clásicas cortinas de tela en tu clóset para darle un aire nuevo a tu habitación, aquí tienes 7 alternativas geniales que van desde lo minimalista hasta lo rústico.

¿Cuáles son las mejores alternativas para el clóset?

Aquí tenemos las mejores ideas para reemplazar tus clásicas cortinas:

Puertas de Granero (Barn Doors): Ideales si tienes espacio en las paredes laterales. Aportan un toque rústico o industrial y son súper cómodas porque se deslizan suavemente.

Paneles de Vidrio Esmerilado: Dan un aspecto muy moderno y elegante. Lo mejor es que ocultan el desorden visual pero dejan pasar la luz, haciendo que el cuarto se sienta más amplio.

Biombos o Paneles Japoneses: Son ligeros y fáciles de instalar. Los biombos de madera o mimbre añaden textura, mientras que los paneles de tela tensa se ven muy minimalistas.

Puertas de Espejo: Un clásico funcional. No solo reemplazan la cortina, sino que eliminan la necesidad de un espejo de cuerpo completo y duplican visualmente el tamaño de tu cuarto.

Puertas de Celosía o Rejilla: Perfectas si quieres que tu ropa ventile bien. El diseño calado permite la circulación del aire y le da un look artesanal muy acogedor.

Puertas Plegables (Tipo Acordeón): Si el espacio frente al clóset es reducido, estas son perfectas. Las versiones modernas en madera o PVC blanco se ven mucho más limpias que las antiguas.

Estantería Abierta (Open Concept): Si eres ordenado, ¡quítalo todo! Deja la estructura a la vista y usa cajas organizadoras uniformes para que el clóset se convierta en parte de la decoración.

Estas sin dudas son grandes ideas para que puedas cambiar la estética de tu clóset y que luzca muy hermoso.