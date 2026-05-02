2 canciones de Juan Gabriel más sentimentales para dedicar este 10 de mayo, Día de las Madres

Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 y falleció el 28 de agosto de 2016, a lo largo de su carrera pudo componer 1,800 temas, mismas que fueron traducidas en varios idiomas como: portugués, inglés, japonés, alemán, italiano y francés; sin embargo, con la fecha del 10 de mayo por llegar, aquí te diremos cuáles son las 2 canciones más sentimentales para escuchar el Día de las Madres.

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2 canciones de Juan Gabriel más sentimentales para dedicar este 10 de mayo

Abrázame muy fuerte

Una de las canciones de Juan Gabriel que es ideal para dedicarle a las madres este 10 de mayo es la de “Abrázame muy fuerte”. La historia de este tema se reveló en el 2016, año en el que el Divo de Juárez falleció. En esta información la dio a conocer una de sus amigas más cercanas. Guadalupe Yépez Torres fue la mujer que dijo detalles de la historia de este éxito, mismo que era cantado con mucha emoción por parte de la leyenda de la música mexicana.

De acuerdo con su amiga de Juan Gabriel, esta composición se dio cuando su hermana se encontraba muy enferma y postrada en una cama, por lo que, ella fue la pieza clave para que el Divo de Juárez se criara y pudiera salir adelante. De hecho, antes de que falleciera, el cantautor reveló en una entrevista en vivo cómo fue el origen de esta canción y dijo lo siguiente: “Yo la estaba pasando mal sin decirlo. Y yo estaba viviendo momentos muy difíciles porque mi hermana, Virginia, la única que tuve, estaba en coma, duró hasta 7 años en coma”.

En este discurso, Alberto Aguilera Valadez comentó que todas sus canciones fueron vivencias que juntó con el transcurso de los años, y añadió que, ella lo motivaba y lo inspiraba, por lo que, el cantante tenía la sensibilidad de demostrar todo lo que sentía y que su hermana, que era como su madre, le hacía sentir, fue así como nació: “Abrázame muy fuerte”, tema que fue compuesto para ella pero que, con el tiempo se volvió un himno para las mamás.

Amor Eterno

La canción de Amor Eterno es uno de los temas más escuchados en el Día de las Madres en México; de hecho, fue Juan Gabriel quien adoptó esta costumbre luego de que se la dedicara de manera especial a su mamá, y existen varias teorías sobre la creación de este éxito.

Cabe señalar que, el tema fue compuesto por Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel, dicha canción se lanzó en los 70´s, y después se estrenó en la década de los setentas para ser interpretada por Rocío Dúrcal, quien logró colocarla en el gusto de los mexicanos.

Por otro lado, en medio del éxito, algunos señalan que esta canción se realizó luego del fallecimiento de la madre del Divo de Juárez, mientras que otros aseguran que fue hecha para alguno de sus grandes amores. Sin embargo, la historia fue aclarada por el mismo cantante cuando se la cantó a su mamá y de manera especial a “todas las madres” que asistieron a su famoso concierto que se dio en el Palacio de Bellas Artes en 1990, donde pronunció la palabra mamá en medio de la melancólica letra.

