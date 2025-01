Yolanda Andrade: Este es su estado de salud tras presentar problemas neurológicos

Los problemas de salud en Yolanda Andrade, tristemente no son nuevos, habían cesado un poco y se había estabilizado de salud; sin embargo, semanas atrás, Andrade asustó a todos en su producción al no haber podido terminar grabaciones de su programa.

Posteriormente, se dio a conocer que la actriz comenzaba a tener problemas neurológicos, e incluso tenía dificultades para comunicarse con el habla.

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade este 06 de enero 2025?



Yolanda Andrade publicó en sus redes sociales un video donde está, al parecer, en una comida junto con muchos de sus amigos, quienes podrían haberse reunido para celebrar no sólo el inicio de un año más, sino la vida en sí.

En las imágenes se ve claramente rodeada de un amor incondicional y feliz de poder compartir más momentos al lado de sus amigos, quienes han sido pilar importante en su vida, sobre todo durante sus complicados estados de salud.

¿Qué pasa con la salud de Yolanda Andrade?



El 2023 fue un año difícil para Yolanda Andrade, quien fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, padecimiento que la llevó a buscar múltiples especialistas para tratarse y mejorar.

Hasta la fecha, la también actriz se ha ido a tratar principalmente a Estados Unidos con especialistas en su padecimiento y se estableció en Los Ángeles, ciudad donde radica actualmente.

Aunque los pronósticos no han sido los más alentadores, Yolanda Andrade no se ha dejado caer y continúa su lucha contra este padecimiento, pues además, le ha ayudado que está rodeada de una gran red de apoyo tanto familiar como de amistades que no la han dejado sola.