¿Qué es la salsa bechamel y cómo se preparar al estilo MasterChef 24/7?

Este viernes 12 de junio en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron que enfrentar un reto express, en donde tuvieron que preparar canelones, y uno de los ingredientes estrella pero que también metió en aprietos a los concursantes fue la salsa bechamel. ¿Sabes qué es y cómo se prepara? Aquí te lo explicamos para que no dudes en replicar esta receta en casa y sentirte parte de la cocina más famosa de México.

¿Qué significa la salsa bechamel?

De acuerdo con Larousse Cocina, esta preparación es considerada una de las grandes salsas madre de la gastronomía mundial. Su origen y nombre se deben al marqués de Béchameil, un aristócrata del siglo XVII. En su concepción original, nació como una reducción de un velouté sumamente cremoso, pero con el paso de los siglos evolucionó hasta convertirse en el pilar que hoy conocemos, ideal para preparaciones con huevos, verduras, pescados y más.

salsa bechamel

¿Qué lleva la salsa bechamel?

Lograr esta joya culinaria requiere de una lista de ingredientes sencillos y de alta calidad. Para obtener un rendimiento aproximado de 1 litro, la receta base de Larousse dicta las siguientes cantidades exactas:

2 cucharadas de mantequilla

1 cebolla picada finamente

60 g de harina

1 taza de leche entera

Una pizca de nuez moscada y sal al gusto

Queso manchego

¿Cómo se hace el bechamel al estilo MasterChef 24/7?

El proceso es sumamente rápido . Todo comienza fundiendo la mantequilla en una sartén profunda para sofreír la cebolla durante 3 minutos. Acto seguido, se incorpora la harina y se revuelve con un globo para cocinar durante 4 minutos más, moviendo de forma constante y cuidando rigurosamente que la harina no tome color. Finalmente, se vierte la leche poco a poco, sazonando con la sal y el toque aromático de la nuez moscada y el queso

Adicional, se baten claras de huevo con una pizca de sal casi al punto de turrón, una vez que las claras están montadas, se agrega la mitad de manera envolvente a la salsa bechamel, y una vez que quede uniforme, se agrega la siguiente parte.