Se abren votaciones MasterChef 24/7, elige quien de tus Cocineros quieres que evite el Reto de Eliminación este domingo 14 de junio

Es viernes 12 de junio casi todo está definido en el universo de MasterChef 24/7, pues tras largas e intensas jornadas, hemos conocido a los cocineros que lograron subir por méritos propios al Balcón de la Salvación y por su victoria en la Batalla por Equipos al ser elegidos por su Capitana.

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Los primeros Cocineros en lograr la Salvación fueron Camila al liderar al Equipo Amarillo y a su vez, ella eligió subir a Ramahá y a Jazmín en una decisión que dejó más tensiones que buenas sensaciones respecto a esta decisión.

¿Quiénes son los cocineros con Delantal Negro que pueden salir de MasterChef 24/7?

La primera Cocinera en hacerse del Delantal Negro fue Carmen, luego de que le faltara el respeto a la Chef Zahie y su castigo fuere elegido por el público a través de votaciones, marcando un hecho sin precedentes en el reality show de cocina más intenso de todo México.

Por otro lado, el jueves de tuvimos a cuatro Cocineros más con su respectivo Delantal Negro que podría significar su salida de MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio en una gala de Eliminación más que picante.

Fue Lancer, Michelle, Flor y Pablo los participantes que están en riesgo de salir de la cocina más intensa de México, por lo que cualquier detalle podría hacer la diferencia en estas últimas horas.

Estos son los Cocineros que pueden salir de MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio:



Lancer

Michelle

Flor

Pablo

Diego

Ricardo

Luis

Julio

Daniela

Abren Votaciones para salvar a un Cocinero de MasterChef 24/7

Este viernes se han abierto votaciones para que puedas salvar a tu Cocinero o Cocinera favorito en riesgo y así asegure su estadía una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Recuerda que puedes votar a través del sitio web en la Sección de Votaciones de MasterChef 24/7 y en nuestra app oficial de Tv Azteca En Vivo, la cuál está disponible gratis en la App Store y la Play Store.

