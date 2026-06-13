Lista COMPLETA de participantes con Delantal Negro que puedes salvar del Reto de Eliminación de MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio

La cuarta semana de MasterChef 24/7 está llegando a su fin y con ella hemos sido testigos de grandes momentos, pues ha pasado de todo, desde tensiones entre los Cocineros debido a la convivencia que llevan día a día donde sus hábitos y costumbres han tenido un gran peso, hasta flechazos amoroso, desencuentros y alianzas.

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Es importante dejar en claro que en MasterChef 24/7 absolutamente todo puede pasar, pues este formato de 24 horas los siete días de la semana ha mantenido en un estado de alerta total a los Cocineros, quienes tienen que ser muy atentos a cada clase, Reto Express e incluso a sus tareas diarias.

¿Quiénes son los participantes con delantal negro en riesgo de eliminación?

Durante esta semana son 5 los Cocineros que está en riesgo de salir de MasterChef 24/7 pues durante el jueves de Delantales Negros Lancer, Michelle, Flor y Pablo no lograron convencer a los Chefs con sus preparaciones de pollo ni costillas, por lo que tienen su participación condicionada.

La Cocinera que ganó el Delantal Negro a petición del público fue Carmen, quien tras haberle faltado el respeto a la Chef Zahie generó diversas reacciones en redes y como ultimatum por respeto a los Chefs y al público se sometió a votación su castigo, el cuál condicionó su estadía dentro de la competencia.

Estos son los cocineros con Delantal Negro de la cuarta semana de MasterChef 24/7:



Lancer

Michelle

Flor

Pablo

Diego

Ricardo

Luis

Julio

Daniela

¿Dónde votar para salvarlos?

Si quieres votar para salvar a algunos de tus Cocineros favoritos, no olvides que puedes hacerlo desde nuestra página web oficial, donde en la sección de MasterChef 24/7 podrás dar con el apartado de VOTACIONES.

También puedes votar desde la app de Tv Azteca En Vivo, misma que si aún no has descargado, te invitamos a bajarla en la AppStore y Play Store, pues está disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.