¿Quiénes son las tres celebridades que llegan al mundo de MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio?

Las sorpresas continúan llegado al Mundo MasterChef y la gala de eliminación del próximo domingo 14 de junio no será la excepción, pues recibirá a tres nuevas celebridades que comandarán a los cocineros con mandil negro con el fin de que puedan permanecer una semana más en el reality show.

Luego de que el domingo pasado fuimos testigos de la presencia de Arturo López Gavito, Roy Padilla y Doña Clarita como líderes de sus respectivos grupos, en esta ocasión, la cocina más poderosa de México recibirá a tres cocineros entrañables para preparar platillos deliciosos y quienes serán un punto clave en la temida eliminación.

Por si lo anterior no fuera suficiente, una visita hará temblar al Mundo MasterChef. ¿ De quién se tratará?

Cabe señalar que los nuevos portadores de los indeseables mandiles negros en la gala de salvación de este viernes 12 de junio fueron Luis, Ricardo, Diego, Julio y Daniela.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que permanezca una semana más en MasterChef 24/7 y recuerda que tienes 10 votos para repartir cada día.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al quinto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Michelle, Lancer, Flor, Pablo, Luis, Ricardo, Diego, Julio y Daniela; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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