Esposa de Bruce Willis comparte triste mensaje sobre el actor.

La salud de Bruce Willis se ha visto comprometida en los últimos meses luego de que fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, motivo por el que el actor se ha alejado de los reflectores y sets de grabación.

Sin embargo, en los últimos días celebró su cumpleaños número 68, en compañía de su esposa Emma Heming, sus hijas y Demi Moore.

¿Qué dijo Demi Moore sobre el cumpleaños de Bruce Willis?

La actriz recurrió a sus redes sociales para compartir imágenes de Bruce Willis sonriendo y compartiendo con toda su familia, así como soplando las velas de su pastel: “¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te quiero y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”.

¿Cuál fue el triste mensaje de la esposa de Bruce Willis? Y aunque el momento fue sumamente feliz, recientemente su esposa Emma Heming compartió un triste mensaje con los seguidores del actor de “Duro de matar”.

“Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados. Solo que pienso que es importante que vean todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ¡Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’… Estoy a cargo de dos niñas pequeñas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer…”.

En otro video añadió que está reuniendo videos del actor y confesó el dolor que esto le produce: “No sé por qué lo hago, porque los videos son como un cuchillo en mi corazón”.

Por otro lado, Emma aseguró que ha decidido contar todo sobre la salud de su esposo, pues su público está muy preocupado por el actor y siempre le envían mensajes preguntándole por él.

“Hoy es uno de esos días de sentir dolor y la tristeza. Pero el lado positivo o la otra cara de la moneda es que soy muy afortunada de sentir su calidez y amor dirigidos a mi esposo y nuestra familia. Veo sus mensajes, sus historias que comparte, y todo lo que puedo decir es gracias. Tu conexión me ayuda y espero que te ayuden un poco a saber que te veo y también entiendo profundamente tu viaje”, publicó en la descripción de su video.

¿Qué dijo la madre de Bruce Willis sobre la condición del actor?

El actor Wilfried Gliem declaró al diario Bild que la señora Willis la hizo saber que está preocupada por la salud de su hijo: “Marlene nos mantiene informados, nos llamamos una vez al mes. Marlene nos dijo hace un año que Bruce tenía demencia”.

Así mismo, Gliem declaró que ha sido complicado para la madre del actor asimilar que Bruce tiene esta enfermedad: “Ella dice que no está segura de si su hijo aún la reconoce. Marlene dice que su comportamiento es muy lento y un poco agresivo. Una conversación normal con él ya no es posible. Pero eso es algo habitual en su cuadro clínico”.