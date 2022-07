Esposa de Drake Bell habla por primera vez sobre la demanda contra el cantante.

Hubo un difícil momento para el cantante Drake Bell y para su esposa.

Drake Bell, músico y actor que saltara a la fama por su participación en la serie “Drake & Josh”, vivió un 2021 sumamente complicado luego de que una fan lo acusara por delitos sexuales, de esto habló por primera vez su esposa Janet Von Schmelin.

Bell se declaró culpable de uno de los delitos y fue condenado a dos años de libertad condicional después de haber puesto en riesgo a una menor de edad y difundir material perjudicial a menores.

Drake Bell rompe el silencio

Drake fue blanco de críticas y señalamientos en su contra después de las acusaciones de una fan, por ello, salió a dar la cara y habló en exclusiva para Ventaneando sobre lo sucedido.

Aunque salió airoso del juicio, Bell no se había pronunciado al respecto y decidió hacerlo en exclusiva para nuestras cámaras: “Yo fui muy estúpido e irresponsable, sabes, los fans te contactan en Instagram y a veces les respondes y los conoces en los conciertos, pero había una chica con la que platiqué en Instagram y no puse atención a su edad y empecé a conversar con ella y ella se volvió, por decir algo, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación y la boqueé y eso la molestó”, declaró.

“Empezó a contactar a mi esposa, a amenazarla y le decía que inventaría cosas que nunca pasaron y sus acusaciones empezaron y eso desató una investigación policiaca y fue muy salvaje, me quitaron mi celular y mi computadora, fueron 18 meses de investigación, casi dos años de investigando las acusaciones que esta mujer había hecho”, añadió.

¿Drake Bell la violó? El músico fue contundente al señalar que no y que tampoco hizo nada de lo que ella dijo en su momento y la evidencia forense lo demostró; sin embargo, decidió declararse culpable por haber mantenido contacto con una menor de edad para acortar el proceso, esto trajo consigo que fuera sometido a dos años de libertad condicional.

Su esposa habla por primera vez de lo sucedido

La pesadilla que vivió Drake Bell también afecto a su esposa Janet Von Schmelin, quien en ese entonces se encontraba embarazada de su primer hijo. En exclusiva para Ventaneando, Von Schemlin habló por vez primera sobre lo sucedido.

“Después de toda la investigación descubrimos que también estaba obsesionada conmigo y me tomaba fotos y me escribía. Es una fan que realmente amaba a Drake y se inventó una fantasía en la cabeza”, declaró.

Cuando la preguntaron si la fan la llamaba, su esposa reveló que “sí, me escribió en Instagram en muchas ocasiones…”. Así mismo, reveló que llegó a dudar de Drake.

“Es muy fácil distraerse en todo eso teniendo a cientos de personas diciéndote cosas. ¿Sabes? Y como dices, estaba embarazada, así que estaba emocional, hormonal, sensible. Pero la duda vino de diferentes cosas porque no sólo se trataba de mi pareja y de mi mejor amigo sino también de mi socio de trabajo por más de 6 años, porque yo me involucro en la distribución de la música y los fans así que no sólo me preocupaba que iba a perder a mi esposo”, finalizó.

Por su parte, Drake Bell señaló que esto fortaleció su matrimonio y su relación como pareja; sin embargo, fue un momento muy complicado el que vivió y eso le ayudó a darse cuenta que lo más importante es “ser papá y ser esposo… y tener una familia”.

Al final, señaló que está próximo a cumplir los dos años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario, por lo que debe ir a pasar lista con un oficial.