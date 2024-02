Esposa de Eduin Caz revela todas las cirugías estéticas que tiene

Es muy común que los famosos se hagan uno que otro arreglito para mejorar su aspecto y físico; sin embargo, hay quienes abusan de los procedimientos estéticos, pues en lugar de una manita de gato, se dan un zarpazo de tigre. Una de las famosas que se ha hecho varias cirugías, es Daisy Anahy, esposa del líder y vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

La todavía esposa de uno de los cantantes de regional más exitosos en la actualidad, se ha sabido ganar un lugar dentro del gusto del público, incluso cuenta con un nutrido número de seguidores a pesar de estar separada de Eduin Caz.

¿Eduin Caz y Daisy Anahy volvieron?

En las últimas semanas, se ha rumoreado que el intérprete de “Se fue la pantera”, “El tóxico”, “El amor de su vida”, “Calidad, “Qué onda perdida”, “Ya supérame” y “En tu perra vida”, entre muchas otras, y Daisy Anahy habrían retomado su relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha negado o confirmado dicha información, lo cierto es que ambos han subido historias en los mismos lugares. La que sí confirmó que se ha hecho varias cirugías para lucir “buchona” es Daisy Anahy.

¿Qué cirugías se hizo Daisy Anahy? A través de sus redes sociales, Daisy Anahy reveló que estaba recuperándose de una serie de procedimientos estéticos, a los que se sometió en días pasados, esto para recuperar su figura después de su tercer embarazo.



“Esta vez, con mi tercer bebé, debido al peso y la gravedad, ya saben, necesitaba una corrección. Me hicieron una reducción, me recortaron y me pusieron otro implante”, relató.

La también empresaria, confesó que se hizo una abdominoplastia para recuperar su vientre plano y para corregir una falla en una cicatriz.

“También me hice una abdominoplastia nuevamente, porque teniendo la cicatriz es un poco feo y después del estiramiento que experimenté con Christiancito, la cicatriz no lucía bien. El doctor la reconstruyó y ahora luce muy bonita”, añadió.

¿Qué otras cirugías se ha hecho?

La esposa de Eduin Caz, señaló que el trasero no se ha hecho nada, pero antes de hacerse el cambio de implantes y la abdominoplastia, ya se había hecho algunos cambios en el rostro. Lo más notable fue la rinoplastia a las que se sometió.

