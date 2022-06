Esposa de Justin Bieber habla sobre la parálisis del cantante.

Hace unos días Justin Bieber reveló a través de su cuenta de Instagram que sufrió una parálisis facial a consecuencia del trastorno de Ramsay Hunt, que lo obligó a suspender sus compromisos del Justice World Tour debido a la falta de movilidad que tiene en su rostro.

J Balvin confiesa en EXCLUSIVA a Linet Puente, que ¡desea convertirse en papá y formar una familia!

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonríe en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve”, declaró el intérprete de “Baby” y “Love yourself” en sus redes sociales.

Hailey Bieber, modelo estadounidense y esposa del cantante canadiense, rompió el silencio y habló por primera vez sobre la parálisis de Justin Bieber, originada por el trastorno de Ramsay Hunt.

Durante una intervención en el programa “Good Monrning América”, la modelo aseveró que su esposo “está muy bien”, recuperándose de la enfermedad que lo aqueja.

Hailey Baldwin acudió al matutino para promocionar su nueva línea de cuidado para la piel y de paso habló sobre el estado de salud del cantante que en días pasados revelara que su cara se había paralizado parcialmente.

“Está muy bien, está mejorando cada día. Se siente mucho mejor. Obviamente fue una situación aterradora, pero va a estar totalmente bien. Estoy agradecida de que esté bien”, añadió la modelo.

Te puede interesar: Este es el síndrome que le provocó una parálisis facial a Justin Bieber.

Haile Bieber y sus problemas de salud

Cabe recordar que meses atrás, Hailey tuvo algunos problemas de salud, incluso confesó que la mitad de su cara estaba caída. A principios del mes de marzo, la modelo fue hospitalizada debido a un coágulo sanguíneo en el cerebro que le provocó una pérdida de oxigenación.

“Tuve una sensación extraña que viajó por todo mi brazo, desde mi hombro hasta la punta de mis dedos, que se sentían muy entumecidos y raros”, declaró en aquel entonces en su canal de YouTube.

Así mismo señaló que cuando su esposo le preguntó si estaba bien, no pudo hacerlo: “Cuando iba a responder no pude hablar, el lado derecho de mi cara comenzó a caerse”.

En la entrevista que tuvo recientemente, Bieber declaró que se siente muy bien y que le está dado a su cuerpo el tiempo necesario para sanar y recuperarse.