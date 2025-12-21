Esmeralda Camacho, la violinista de Christian Nodal se les va contra Ángela Aguilar

Esmeralda Camacho es la violinista de Christian Nodal, quien en los últimos días se ha vuelto tendencia, puesto que los internautas han visto que la joven artista ha recibido ciertos actos de coqueteo por parte del cantante, generando todo tipo de rumores.

Recientemente, ante el chisme de su posible despido, se ha difundido un video donde se va en contra de Ángela Aguilar, relatando que ella fue la responsable del despido y de una supuesta denuncia. Te contamos qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Esmerada Camacho?

Desde la cuenta de telorevelotv en TikTok, vemos un video de la joven Esmeralda Camacho, quien hace fuertes revelaciones, explicando que Ángela Aguilar, además de despedirla, denunciarla y poner una orden de alejamiento, ella se quiere hacer la víctima ante todos porque su esposo le puso los cuernos.

Aunque las declaraciones han generado miles, mientras muchos defienden la postura de la joven, muchos otros dejan algunos consejos para sobrellevar la situación. Sin embargo, lamentamos decirte que el video de la violinista de Christian Nodal es completamente falso.

En el video original, ella habla sobre una experiencia que vivió en un hotel, donde le dieron una habitación que ya estaba ocupada. En el otro contenido donde supuestamente arremete contra Ángela Aguilar, fue modificado con inteligencia artificial, cambiando todos los comentarios.

¿Cuándo despidieron a Esmeralda Camacho?

El rumor sobre el despido de Esmeralda Camacho empezó cuando a la joven artista ya no se le veía en las presentaciones de Nodal, generando todo tipo de chismes sobre su posible despido, situación que generó mucha controversia entre los usuarios, además de generar rumores donde detallaron que la hija de Pepe Aguilar habría sido la responsable.

La periodista Flor Rubio, en sus redes sociales, explicó que se contactó con el equipo del cantante, quien informó que era completamente falsa la noticia del despido y que la violinista de Christian Nodal seguía con ello, pero que por temas migratorios no habían podido participar en las presentaciones de Estados Unidos.