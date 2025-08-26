¡Exatlón CUP llega con todo y aquí puedes saber donde y cuando ver el gran estreno!

Ya falta poco para que se dé el esperado estreno de Exátlon CUP, pues la emoción de las arenas invadirá tu hogar con su llegada el próximo lunes 1 de septiembre a las 19:30 horas por Azteca UNO, Esta edición internacional del conocido reality, reunirá equipos de México, Estados Unidos, Alemania, Rumania y Hungría, quienes se tendrán que enfrentar los exigentes circuitos, retos y emociones con los que la competencia buscará ponerlos a prueba.

Exatlón Cup no llega solo, por lo que si quieres apoyar a los atletas nacionales, también podrás hacerlo desde nuestro sitio web por Azteca UNO y no se te olvide consultar todo el “chismecito” en nuestras redes sociales.

¡La batalla internacional de Exatlón esta a nada de comenzar! Cinco países y solo los más fuertes podrán levantar una única copa que los llevará a la victoria. ¡Nos vemos el 1 de septiembre a las 7:30 PM por @AztecaUNO! 🏆 ExatlónMéxico pic.twitter.com/4QRtDZAu8B — Exatlón México (@ExatlonMx) August 25, 2025

¿Qué es Exatlón CUP y por qué emociona tanto?

Sin lugar a duda Exatlón México ha sido un gran fenómeno dentro del entreteniendo de millones, lo que acrecienta las expectativas de Exatlón CUP, competencia única que sorprenderá con una competencia mundial, la cual buscara poner frente a frente a los mejores atletas de alto rendimiento de cada país, quienes han participado en distintas versiones del reality a nivel mundial. Por su parte, México buscará defender su legado dentro del programa, al superar todas las pruebas y desafiar su resistencia, para poner en alto el orgullo nacional.

Esta entrega se diferencia del conocido reality en México debido a su formato de “Copa Mundialista”, y aunque aún no se tiene la lista completa de los mexicanos que buscarán poner en alto el orgullo nacional se ha mencionado la participación de Paulette Gallardo y Mati Álvarez son atletas que conquistaron a la audiencia en Exatlón México.

¡Mati Álvarez y Paulette Gallardo en Exatlón Cup! 🏆🔥 Así se vivió el momento en 'El otro lado de los Realities'. 🇲🇽🔥 #ExatlónMéxico https://t.co/ahpCWKEk0h — Exatlón México (@ExatlonMx) August 14, 2025

Tienes una cita este próximo lunes 1 para apoyar a los atletas nacionales

Ya lo sabes, este próximo 1 de septiembre tienes una cita en Azteca uno y todas las redes sociales para apoyar a los atletas mexicanos que buscarán dominar las arenas y superar todos los retos con los que Exatlón CUP buscará ponerlos a prueba.

