Pagan 7,000,000 a quien tenga esta moneda de 50 centavos

Las monedas de centavos no son tan utilizadas en México para realizar transacciones comerciales, incluso hay quienes les hacen el feo y prefieren no usarlas; sin embargo, existe una moneda de 50 centavos que podría volverte rico y millonario.

Siete millones de pesos es una cifra exorbitante y bien te permitiría comprar muchas cosas, tomarte unas merecidas vacaciones e incluso invertirlo para poner un negocio siempre y cuando lo sepas administrar. Lo mejor de todo es que podrás hacer esto y más si cuentas con esta moneda de 50 centavos.

Por esto y más, no es extraño que cada vez más personas en México recurran a las numismática o notafilia para generar jugosas ganancias económicas, pues una simple moneda o billete podrían cambiarles la vida de un instante a otro.

Esta moneda de 50 centavos es una de las más cotizadas, de ahí que varios coleccionistas quieran tenerla en sus vitrinas. A continuación te decimos cuáles son sus características y por qué se vende tan cara en plataformas digitales y sitios de comercio electrónico.

¿Cuál es la moneda de 50 centavos? La moneda de 50 centavos que se vende en millones de pesos pertenece a la familia C, fue puesta en circulación en enero de 1996, tiene un diámetro de 22.0 milímetros, es de forma dodecagonal (12 lados), pesa 4.39 gramos, cuenta con un canto liso y está hecha de bronce y aluminio.

En el anverso presenta el Escudo Nacional en relieve escultórico, además de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando un semicírculo en la parte superior. Mientras que en el reverso se aprecia el número “50” como motivo principal, el símbolo de centavos “¢”, el año de acuñación, así como el Símbolo de la Casa de Moneda de México “M°” y una estilización del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol.

¿Por qué vale tanto?

De acuerdo con su vendedor, la moneda de 50 centavos se vende en 7,000,000 de pesos porque presenta un error de acuñación bastante visible. Según la descripción que el vendedor hace de la moneda, “la imagen dice más que mil palabras. Pero me atrevo a decir que es única en el mundo pues no he visto una (moneda) igual”.

Según las imágenes, tiene acuñado del lado equivocado y mal posicionado la palabra “unidos” de la frase “Estados Unidos Mexicanos” que tiene en el reverso de la moneda.