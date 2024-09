A esta hora se oscurecerá México por el Eclipse Solar del 2 de octubre

Este 2 de octubre la humanidad será testigo de un gran evento astronómico, y es que en varios países podrá observarse el Anillo de Fuego ocasionado por el Eclipse Solar 2024, por lo que muchos amantes de la astronomía se encuentran al pendiente de los anuncios brindados por expertos de la NASA y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para saber cuáles son los mejores lugares del país para presenciarlo.

Estos son los lugares de México donde se verá el Eclipse Solar 2024

La NASA precisó que el Eclipse Solar del próximo 2 de octubre no será total pero que podremos observar el llamado Anillo de Fuego, que se trata de un efecto visual que se crea cuando la Luna cubre al Sol y los rayos del astro rey rodean la circunferencia de nuestro satélite natural. En este sentido, los mejores lugares para observar este fenómeno astronómico serán algunas localidades de Argentina y Chile.

Sin embargo, expertos de la UNAM también explicaron que el Eclipse Solar 2024 podrá ser visto desde algunas localidades al norte de México, aunque solo será visible en máximo un 11%, muchos amantes de la astronomía se encuentran preparados para presenciarlo y varios científicos mexicanos para estudiarlo.

Te puede interesar: Eclipse Solar: A esta hora se oscurecerá México por completo

Los lugares donde se podrá ver este evento astronómico desde México son Baja California, Baja California Sur, Colima y Jalisco, especialmente en las ciudades de La Paz, Los Cabos, San José del Cabo y Manzanillo, respectivamente.

Lo que no debes hacer durante el Eclipse Solar 2024

Como cada año en el que se presenta un evento astronómico de esta magnitud en algún lugar del mundo, expertos han dado a conocer una lista de cosas que no se deben hacer durante un Eclipse Solar, siendo la más importante el no mirar directamente al Sol si no es con un filtro que cuente con certificación internacional.

Eclipse solar, miércoles 2 de octubre de 2024

Anillo de fuego pic.twitter.com/iMbCebBdlP — pensaresgratis (@p3ns4r3sgr4t1s) September 24, 2024

Tampoco se recomienda ver el reflejo del Eclipse Solar en un espejo o en el agua y mucho menos observarlo a través del lente de una cámara o de la pantalla de un celular.