El significado espiritual de colocar una campana en la puerta de tu casa

Para algunas prácticas espirituales, como el Feng Shui, colocar una campana en la puerta de tu casa tiene un fuerte peso, ya que no solo se trata de un elemento decorativo, sino también de una herramienta que puede ayudarte con el flujo de energía dentro de tu hogar.

Hoy te compartimos cuál es el verdadero significado espiritual de este tipo de insturmentos y en dónde deben ser colocados para atraer la buena fortuna y protegerte a ti y a tu familia de las energías negativas.

Ventaneando | Programa completo 18 de marzo de 2026

El significado espiritual de colocar una campana en la puerta

De acuerdo con el Feng Shui, una campana genera un sonido metálico y armonioso capaz de activar el chi o la energía vital, lo que a su vez atrae la buena fortuna y la prosperidad. También se considera que puede actuar como un purificador de lo negativo, y limpiar la energía de las personas cuando entran o salen de un espacio.

Las campanas se asocian con la atracción de buena fortuna en los hogares|Pexels: Ravi Kant

Al ser colocadas en la puerta de los hogares o negocios, estos instrumentos suenan cuando hay movimiento y crean portales de éxito y nuevas oportunidades a quienes crucen por su camino.

Para muchos, existen zonas estratégicas en las que una campana puede tener mayor efecto. Estas son:

En la puerta principal

Se ponen al interior, en la parte superior del marco o en la manija, así el sonido purificará el ambiente cada vez que se abra el portal.

En el Feng Shui, el sonido de las campanas equilibra las energías|Pexels: Ravi Kant

A la derecha en la entrada

Si la pones mirando de adentro hacia afuera y en el lado derecho de la entrada garantizarás el flujo energético por todo el hogar.

En el ala noroeste

Poner una campana en esta zona de la casa se relaciona con la atracción de bendiciones, así como el recibimiento de ayuda por parte de personas influyentes.

Colocar una campana en la puerta de tu casa te ayudará a atraer bendiciones|Pexels: Esmerald Heqimaj

En la zona norte u oeste del hogar

Aquí se puede colocar para fomentar la toma de decisiones favorables, además de potenciar la buena fortuna y la alegría.

